Campo Grande lança primeira etapa para criar a ”Estação Digital” da cidade

A Prefeitura lançou, durante o evento de empreendedorismo Know How Experience, realizado deste final de semana dentro do shopping Bosque dos Ipês, a pedra fundamental do Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande, a” Estação Digital”.

“A proposta do Parque Tecnológico e Inovação de Campo Grande foi construída com a participação de todos os segmentos da sociedade, ouvindo e discutindo sugestões para a elaboração de um projeto que contemple as reais necessidades do mercado, para que a Estação Digital seja um lugar de empreendedores gerando ideias de negócios inovadores” declarou o prefeito Marquinhos Trad durante o evento.

Planejado para ser implantado na Esplanada Ferroviária, o Parque Tecnológico se propõe a criar mecanismos de atração de empresas, em ambiente propício com a capacidade de promover o desenvolvimento de ideias inovadoras, gerando emprego e renda. A Estação Digital também é idealizada para promover pesquisa e inovação na área tecnológica, estimulando a cooperação entre poder público, universidades e empresas.