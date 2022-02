Planejamento sanitário previne o surgimento de novas pandemias no país

Dados da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), apontam que todos os anos o Brasil perde cerca de 4% do rebanho devido a contaminação por doenças, por isso diversos produtores rurais têm investidos em ações de planejamento sanitário com intuito de melhorar a saúde dos animais, controlando e prevenindo o surgimento de doenças causadas por vírus, bactérias e parasitas.

Analista técnica do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Fernanda Oliveira explica que investir em saúde animal é essencial para todas as espécies. “Realizar a prevenção através de um bom planejamento sanitário, aplicando as boas práticas de produção, são muito importantes, pois resultam em menor custo de produção e garantem a qualidade do produto final para atender os mercados consumidores internos e externos, que têm se mostrado cada vez mais preocupados com a segurança alimentar”, disse.

Conforme a Famasul, um manejo sanitário adequado beneficia a saúde dos animais, reduz o uso de medicamentos, otimiza a mão de obra e reduz os custos por cabeça/ano devido a diminuição de gastos com tratamentos e a melhora dos índices reprodutivos.

“O colaborador ou funcionário da propriedade, deve estar atualizado, realizando capacitações e treinamentos nessa área, para executar as ações sanitárias do dia a dia da forma correta, pois um melhor manejo diminui o estresse dos animais, e consequentemente danos à carcaça”, ressalta Fernanda Oliveira.

A implantação de um calendário sanitário possibilita o desenvolvimento de ações preventivas e de manutenção da saúde dos animais na propriedade, o que reduz o risco de perdas na produtividade, além de proporcionar maior segurança econômica para o produtor.

Por meio do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), são desenvolvidas ações em defesa da agropecuária que, aliadas à educação sanitária, contribuem na abertura de mercados, superando barreiras comerciais e na redução de tarifas de exportação.

