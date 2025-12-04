Entrada gratuita! Jorge Aragão traz turnê nacional para Campo Grande no dia 9 de dezembro

Campo Grande receberá a turnê nacional “Jorge Aragão – 50 anos de Poesia” no dia 9 de dezembro. O espetáculo encerra a turnê que é uma homenagem à trajetória do cantor e compositor que marcou gerações com sambas como “Malandro”, “Vou festejar” e “Coisa de Pele”. A apresentação está marcada para às 20h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com entrada gratuita.

Os ingressos são limitados. Em Campo Grande, eles serão disponibilizados às 12h do dia 8 de dezembro, próxima segunda-feira, exclusivamente pelo site www.jorgearagao50.com.br. Não haverá venda, apenas retirada online.

Além do show, o público terá acesso a uma exposição itinerante que percorre a história do artista. Fotos, vídeos e conteúdos especiais estarão instalados no foyer do teatro, permitindo que o visitante conheça a obra e os bastidores das cinco décadas de carreira de Aragão. Todo o material também poderá ser acessado via QR Code no local.

A programação inclui ainda oficinas gratuitas de música, ministradas por integrantes da banda oficial do artista. As atividades acontecem no mesmo dia do show, no Auditório Pedro Medeiros:

9h – Oficina de Cordas, com Jerominho Fernandes;

11h – Oficina de Percussão, com Neném Chama;

As vagas são abertas ao público e não exigem experiência prévia.

A turnê já passou por 11 capitais brasileiras e está sendo registrada para um documentário sobre a relação do artista com seus fãs. O projeto também conta com transmissão em Libras e adota práticas sustentáveis na montagem de cenários e comunicação visual.

Serviço

Jorge Aragão 50 anos de Poesia em Campo Grande;

Data: 9 de dezembro;

Horário: 20h;

Local: Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo – Parque dos Poderes;

Ingressos: gratuitos, retirados no site www.jorgearagao50.com.br no dia 8/12, ao meio-dia, sujeito à lotação.