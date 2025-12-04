Com cinco atrações inéditas, Vitinho Park estreia no Bosque dos Ipês nesta sexta-feira (5)

Campo Grande recebe, a partir desta sexta-feira (05), uma nova opção de lazer para toda a família: o Vitinho Park, parque itinerante que há 38 anos percorre o Brasil levando alegria, emoção e experiências inesquecíveis para públicos de todas as idades. A estrutura está instalada no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês e chega à Capital repleta de atrações clássicas e radicais.

Fundado com a missão de conectar pessoas por meio da diversão, o Vitinho Park se destaca pela tradição, pela segurança e por uma equipe experiente, preparada para garantir entretenimento com qualidade em cada cidade que visita. Ao longo de quase quatro décadas, o parque se tornou referência entre os parques itinerantes mais queridos da região.

Atrações para todos os públicos

O público campo-grandense poderá aproveitar uma variedade de brinquedos que atendem desde os amantes de adrenalina até quem busca momentos leves em família. Entre as atrações radicais, estarão: Montanha-russa, Love Taxi, Tagadisco, Crazy Dance, Kamikaze, Fly Zone e Skip Dance.

Para quem prefere diversão moderada, o parque oferece brinquedos familiares como: Disco Car, Barco Pirata, Brucomela e Tele Combate.

As crianças também ganham atenção especial, com 8 brinquedos infantis, pensados para garantir segurança e encantamento aos pequenos visitantes.

Passaporte de estreia por R$ 35

Para celebrar a chegada a Campo Grande, o Vitinho Park lançou uma promoção especial: o passaporte de estreia custa R$ 35 e garante acesso ilimitado a todos os brinquedos do parque. A compra deve ser realizada exclusivamente online, até esta sexta-feira, pelo site oficial: www.vitinhopark.com.br

Horários de funcionamento

Segunda a sexta: 19h às 22h

Sábados, domingos e feriados:

• 1ª sessão: 14h às 17h

• 2ª sessão: 17h às 22h

Serviço: O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados. Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site bosquedosipes.com. Siga a página do shopping nas redes sociais @bosquedosipes e fique por dentro de todas as novidades.