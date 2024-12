Em homenagem a Silvio Santos, TV Globo e SBT fazem transmissão simultânea durante premiação no Domingão com Huck

A noite de ontem (15), foi marcada por um momento de grande emoção e união tomou conta da televisão brasileira. TV Globo e SBT se uniram em uma transmissão simultânea para prestar homenagem a Silvio Santos, o maior comunicador da história da TV brasileira, que faleceu em agosto deste ano. A homenagem foi conduzida por sua filha, a apresentadora Patrícia Abravanel, que esteve no palco do “Domingão com Huck” para receber o tributo ao seu pai.

Durante a exibição do “Prêmio Melhores do Ano”, Patrícia participou da cerimônia e, ao lado de Luciano Huck, surpreendeu o público e o apresentador ao jogar aviõezinhos de dinheiro no ar. “Quem quer o aviãozinho do Silvio? Quem quer dinheiro?”, disse a apresentadora, em uma clara imitação de uma das marcas registradas de seu pai, Silvio Santos.

A transmissão considerada histórica, foi feita para exibir o momento em que Patrícia Abravanel recebeu das mãos de Luciano Huck, um troféu em homenagem ao legado de Silvio Santos. O SBT, fez questão de interromper a transmissão do “Programa Silvio Santos” para transmitir a homenagem, um gesto que reflete a imensa admiração e respeito pela trajetória do comunicador.

Nos bastidores da gravação, Patrícia se emocionou e falou sobre o significado do momento. “É o reflexo do coração dele. Essa unidade, todo mundo junto. Nossa maior alegria é o sorriso do público”, declarou, visivelmente emocionada com a homenagem a seu pai.

A participação de Patrícia no programa de Luciano Huck também gerou uma chuva de memes nas redes sociais, com internautas comemorando a leveza e a alegria que o momento trouxe para a televisão brasileira. A união entre as duas emissoras e a homenagem a Silvio Santos simbolizam a importância de seu legado para a comunicação e a televisão nacional.

