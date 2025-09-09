Em entrevista exclusiva, Liniker fala sobre sua carreira e apresentação no MS Ao Vivo

Cantora reúne cerca de 20 mil pessoas em sua primeira apresentação na Capital

No último domingo, 7 de setembro, Liniker subiu ao palco do MS Ao Vivo, para mais de 20 mil pessoas no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, e conquistou o público com uma performance de empoderamento e representatividade. Vencedora do Grammy Latino e a primeira mulher transexual imortal da Academia Brasileira de Letras, a cantora entregou um show repleto de afeto, sensualidade e intensa presença de palco. Ao final da apresentação, Liniker concedeu uma entrevista exclusiva à nossa reportagem.

A abertura do evento ficou por conta do cantor corumbaense Silveira, que subiu ao palco por volta das 17h30. Sua apresentação trouxe músicas autorais e performances com o grupo Afro Afetos, que exaltaram a ancestralidade e a representatividade da comunidade LGBTQIAPN+. Em um momento de emoção, Silveira declarou: “Estou muito feliz por estar aqui”, e ainda prestou homenagem a Tim Maia e Dejavan com covers, encerrando sua participação por volta das 18h25. O show também contou com a presença do coletivo “De Trans Para Frente”, ampliando o tom político e afetivo do evento.

Caju Tour

Antes da apresentação de Liniker, o relógio marcou cerca de 30 minutos de expectativa até a entrada da cantora, que trouxe ao palco músicas com temáticas LGBTQIAPN+. Um pano estampado cobriu o cenário até a subida da banda, composta por trompetistas, baixista, guitarrista, backing vocals e baterista, em um show carregado da potência da soul music e da black music.

Liniker iniciou sua apresentação por volta das 19h20, com a música-título “Caju”, encerrando o espetáculo às 20h40. O repertório do show teve duração aproximada de uma hora e meia e incluiu duas faixas do primeiro álbum de Liniker, “Indigo Borboleta Anil”.Em conversa com o público, ela demonstrou gratidão por estar em Campo Grande pela primeira vez, após cerca de dez anos de carreira, e destacou a energia única da cidade.

“É muito gratificante estar aqui pela primeira vez com essa turnê. Vocês possuem uma energia maravilhosa, energia de onças. Muito bom estar aqui neste domingo com essa lua cheia. Obrigada por trazerem as crianças, é muito importante mostrar pra elas que existem artistas como eu resistindo e fazendo cultura para elas também”, disse a artista.

Em um dos momentos mais simbólicos da noite, Liniker mencionou a onça como símbolo de força e conexão espiritual, fazendo referência ao Pantanal e à força ancestral do território. A cantora também realizou duas trocas de figurino.

Além de canções que celebram a cultura brasileira com autenticidade e sensibilidade. A apresentação foi marcada por momentos de forte interação com o público, que respondeu com entusiasmo, aplausos e emoção, tornando a noite inesquecível para os presentes.

O produtor cultural Baiflu participou da organização do show de Liniker em Campo Grande como assistente de styling da stylist Carol Passos. Ele contou à reportagem que ficou responsável por organizar e deixar os figurinos prontos para a artista.

Segundo Baiflu, a cantora impressionou pela força espiritual, profissionalismo e humildade. “Ela nos deixou confortáveis o tempo todo. É uma humildade que emociona. Isso faz dela a artista aclamada que é hoje, pois seu axé é realmente forte”, afirma.

Ele também destacou o acolhimento da equipe. “Todos foram muito queridos, educados e simpáticos. Liniker, em especial, foi extremamente gentil nas três vezes em que interagi com ela: após a passagem de som, no momento de axé antes do show e depois da apresentação, quando tive a chance de conversar mais e entregar fotos do meu projeto que valoriza a autoestima de mulheres travestis da Capital”, relata.

Entrevista exclusiva

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Estado, com o social media Allan Gabriel, Liniker falou sobre sua trajetória artística e a importância de ser uma figura de representatividade na música brasileira atual. Nossa reportagem foi a única a entrevistar a cantora, que também destacou seu papel na luta por direitos e igualdade no cenário musical.

Para a reportagem, Liniker comentou sobre a importância simbólica de ocupar o palco em um estado de tradição conservadora, especialmente no feriado de 7 de setembro. A cantora destacou o impacto de ser uma mulher travesti se apresentando para um público diverso e engajado.

“Chegar aqui desse jeito, com um público tão vivo, tão presente, me esperando por todos esses anos em que ainda não tinha vindo, é muito gratificante. A gente proclama, hoje, que a diferença existe mesmo em um estado onde muitos acreditam que apenas um gênero musical predomina. Foi uma noite de festa e muito orgulho”, afirma.

Questionada pela reportagem se entende sua arte como um instrumento político de transformação, Liniker foi enfática ao afirmar que sim.

“Com certeza. Se não fosse dessa forma, nem faria sentido pra mim. Não estou apenas com um microfone na mão. Levo comigo a história de uma pessoa em cima daquele palco, dividindo o que sinto e vivo com tanta gente”, disse.

A artista destacou ainda o peso simbólico de sua presença como uma mulher travesti em um país marcado por violências estruturais. “Viver no Brasil, significando o que significo, não só para os outros, mas para mim mesma enquanto uma ser humana, em um país extremamente LGBTfóbico, transfóbico e racista, e ainda assim resistir com coragem, isso é política, com certeza”, finaliza a cantora.

MS ao Vivo

O MS ao Vivo é um evento cultural promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul através da Fundação de Cultura que oferece shows gratuitos de artistas nacionais e regionais no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O projeto tem como objetivo consolidar o estado como um polo cultural do Centro-Oeste, ampliando o acesso da população à cultura e incentivando a valorização dos talentos locais.

A programação contempla uma diversidade de gêneros musicais, como pop, samba, MPB, sertanejo, entre outros, atraindo públicos variados e movimentando a cena cultural da Capital sul-mato-grossense.A próxima atração confirmada do MS ao Vivo é o cantor Michel Teló, que se apresentará no dia 12 de outubro, também com entrada gratuita.

Amanda Ferreira e Allan Gabriel