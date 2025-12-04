Edson & Hudson, Alex e Yvan e Lendas 67 lideram atrações nacionais da Expoita 2025

Com shows musicais, rodeio, gastronomia e agricultura familiar, evento comemora os 72 anos de Itaporã

Itaporã se prepara para viver um dos maiores eventos de sua história neste fim de semana. Entre os dias 4, 5 e 6 de dezembro, o Parque de Exposições Messias Cordeiro da Silva será palco de uma programação intensa, que reúne shows regionais, atrações nacionais e uma série de atividades voltadas ao público de todas as idades. Com entrada gratuita, a festa contará com apresentações de artistas locais e das duplas Alex e Yvan, João Lucas e Walter Filho, Lendas 67 e, como grande atração, o show nacional de Edson & Hudson, marcado para o dia 6, no encerramento da programação.

Além dos espetáculos musicais, o evento traz novidades na infraestrutura: praça de alimentação ampliada, opções variadas de gastronomia, espaço dedicado à agricultura familiar, parque de diversões e o tradicional rodeio profissional, um dos momentos mais esperados do público por reforçar a identidade cultural e as tradições da conhecida “Cidade do Peixe”.

A Expoita 2025 chega aos preparativos finais consolidando-se como uma das maiores edições já

organizadas. Fruto da parceria entre o Sindicato Rural e a Prefeitura de Itaporã, a feira promete marcar o calendário cultural e turístico do município, celebrando em grande estilo os 72 anos de emancipação político-administrativa.

Com uma programação diversificada e estrutura reforçada, a Expoita 2025 pretende reafirmar seu papel como vitrine do agronegócio, da cultura local e do entretenimento regional, fortalecendo ainda mais o espírito de celebração que movimenta Itaporã.

Maior evento da cidade

A EXPOITA – Exposição Agropecuária de Itaporã integra oficialmente os festejos pelos 72 anos do município e é promovida pelo Sindicato Rural de Itaporã em parceria com a Prefeitura Municipal. O evento tem como propósito fortalecer o agronegócio local, impulsionar a economia e ampliar as oportunidades de entretenimento e capacitação para a população. A programação reunirá exposição de produtos e tecnologias, palestras, simpósios, rodas de conversa e oficinas práticas, fomentando a troca de conhecimento e a difusão de inovações no setor agropecuário.

O prefeito Tiago Carbonaro destaca que a realização da feira cumpre uma das diretrizes estabelecidas no plano de governo e reafirma o compromisso da gestão municipal e do Sindicato Rural com o desenvolvimento social e produtivo da cidade. “Queremos que a EXPOITA seja uma vitrine das potencialidades de Itaporã, fortalecendo nossos produtores, gerando emprego, renda e oportunidades de negócios”, afirmou o chefe do Executivo.

Para o presidente do Sindicato Rural, José Assis de Lara, a retomada da EXPOITA reforça o título de Itaporã como “Cidade do Peixe”, valorizando setores essenciais como piscicultura, suinocultura, pecuária de corte, agricultura familiar, fruticultura e agroindústria. “A EXPOITA ressurge para valorizar os setores produtivos locais, estimulando a inovação tecnológica, o entretenimente a valorização cultural”, destacou o dirigente.

Além das atividades técnicas e das exposições temáticas, a feira contará com uma ampla agenda artística, incluindo shows regionais e nacionais, feira gastronômica ampliada, espaço da agricultura familiar, parque de diversões e o tradicional rodeio, que promete celebrar as tradições do campo e emocionar o público. A participação de empresas, cooperativas e instituições financeiras também posiciona a EXPOITA como um importante ambiente de negócios, favorecendo parcerias comerciais, acesso a crédito rural e o fortalecimento de marcas locais e regionais.

Economia familiar, artesanato e culinária

A EXPOITA 2025 abrirá espaço especial para a produção artesanal e para os itens provenientes da agricultura familiar, que deverão ser alguns dos grandes atrativos da programação no Parque de Exposições de Itaporã neste fim de semana. Ao menos 15 artesãs e pequenos produtores vão integrar o espaço dedicado ao empreendedorismo local, oferecendo ao público uma variedade de produtos como doces caseiros, geleias, roupas para pets, laços infantis, panos de prato, artigos natalinos, tapetes, porta-travesseiros, porta-pratos, colchas de retalhos, trabalhos em crochê, peças feitas em resina epóxi, essências aromáticas e outras criações do grupo Mulheres Empreendedoras de Itaporã.

Entre os destaques da mostra está a produção da Gleba Santa Terezinha, reconhecida nacional e internacionalmente pelos itens derivados de goiaba cultivada por agricultores familiares. A qualidade e o sabor dos produtos locais alcançaram mercados em vários países, tornando a comunidade uma referência no segmento.

A empreendedora Maria Pereira, do Doce Conquista, avalia que a feira chega em um momento estratégico para quem vive da arte e da produção rural. Segundo ela, a EXPOITA representa uma chance valiosa para ampliar a divulgação dos trabalhos e impulsionar a renda das famílias. “Será muito bom participar do evento e esperamos boas vendas, pois temos qualidade no artesanato, na cultura e na culinária”, afirmou Maria, integrante da Associação de Mulheres Rurais e Empreendedoras de Santa Terezinha.

O prefeito Tiago Carbonaro reforça que valorizar o talento local é um dos pontos centrais da edição que celebra os 72 anos de Itaporã. Ele ressalta que o evento também funciona como vitrine para o potencial criativo e produtivo da comunidade. “Temos grandes artistas em Itaporã e, em um evento como este, é o momento de mostrar nossos talentos e vamos fazer isso através de nossa música com os pratas da casa, com nosso artesanato rico e variado e com os nossos doces e conservas produzidas com amor, carinho e muito talento”, destacou o prefeito.

Programação

A EXPOITA 2025 receberá, no dia 6 de dezembro, a segunda apresentação do projeto Lendas 67, formado por ex-integrantes do histórico Grupo Tradição, ícone da música sul-mato-grossense. O show acontecerá na mesma noite em que a dupla Edson & Hudson sobe ao palco, reforçando a proposta de celebrar os 72 anos de emancipação de Itaporã. Após o retorno oficial aos palcos no projeto MS Ao Vivo, em outubro, o grupo fará na EXPOITA sua primeira apresentação no interior, prometendo revisitar sucessos que marcaram gerações.

A programação musical também contará com artistas locais e as duplas Alex e Yvan e João Lucas e Walter Filho, completando a agenda da feira, que ocorre de 4 a 6 de dezembro no Parque de Exposições Messias Cordeiro da Silva. Com entrada gratuita, o evento oferecerá ainda atividades técnicas, praça de alimentação ampliada, gastronomia variada, espaço da agricultura familiar, parque de diversões e o tradicional rodeio profissional.

A EXPOITA 2025 é promovida pelo Sindicato Rural de Itaporã, em parceria com a Prefeitura Municipal, com produção da OPA Organização de Eventos e apoio da senadora Soraya Thronicke, do deputado estadual Coronel David, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da SETESC e do Governo do Estado. (Com assessoria).

Amanda Ferreira