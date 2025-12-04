9ª Pantalhaç@s abre nesta quinta-feira com espetáculo da família Morales do RJ

“Noites de Circo” mostra força do circo tradicional com trupe marcada por premiações

A 9ª edição da Mostra de Palhaç@s do Pantanal começa nesta quinta-feira (4), transformando Campo Grande em um grande palco dedicado ao riso, ao encontro e à diversidade artística. A abertura oficial será no Teatro Prosa Sesc, às 19h, com o espetáculo “Noites de Circo”, da renomada Família Morales, do Rio de Janeiro, que retorna à Capital sul-mato-grossense trazendo sua trajetória marcada por prêmios internacionais e pela força do circo tradicional.

Na sexta-feira (5), o palco recebe o vibrante e provocador “Xou do Xac”, do laboratório artístico Mutanti Lab de Criação, de Minas Gerais, ampliando o diálogo entre palhaçaria, política e identidade.Ao longo da semana, a Mostra reunirá 13 espetáculos e 16 apresentações de grupos de diversas regiões do Brasil e da América Latina, ocupando não apenas teatros, mas também ruas, praças e escolas da Capital.

Além das montagens, o evento oferece oficinas, rodas de conversa e a tradicional Palhasseata, cortejo festivo que já se tornou símbolo da ocupação poética da cidade. Para os organizadores, a proposta é levar o riso a diferentes territórios, democratizando o acesso à arte e aproximando o público da riqueza cultural da palhaçaria contemporânea.

A presença da Família Morales na abertura marca um momento especial para o grupo carioca, que há anos desejava integrar a programação da Mostra. Em “Noites de Circo”, o público poderá assistir a números de malabarismo, mágica e improviso, além do encontro cênico entre Guga Morales e Manuela Montes, artistas que já apresentaram seu repertório em países como Dinamarca, Suíça, Romênia e Itália. “A vida é a arte do encontro, e que venham mais encontros como este”, celebra Guga, destacando a energia itinerante que acompanha a companhia.

Na sexta-feira, é a vez do palhaço Xac tomar o palco com seu espetáculo marcado pelo humor ácido, pela crítica social e por referências à cultura pop. Criado pelo artista nordestino e migrante Gabriel Castro Cavalcante, Xac utiliza a palhaçaria queer para abordar temas como gênero, sexualidade e pertencimento, embaralhando fronteiras entre vida e arte. Para o performer, estar na Pantalhaç@s é poder somar-se a um espaço que acolhe múltiplas estéticas, eministas, queer, negras e tradicionais, fortalecendo a pluralidade do fazer artístico.

A programação segue até 10 de dezembro, com apresentações distribuídas por toda a cidade e atividades formativas abertas ao público. No domingo (7), a Palhasseata promete colorir a Orla Morena a partir das 16h, reunindo artistas e espectadores em um cortejo que celebra a ocupação do espaço público com alegria e poesia. Realizada pelos grupos Flor e Espinho Teatro e Circo do Mato, a Mostra conta com investimentos da Política Nacional Aldir Blanc e apoio institucional do Ministério da Cultura e do Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, reafirmando seu compromisso com o acesso democrático à arte.