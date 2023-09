É hoje! CTG Farroupilha sedia Encontro de Chamamezeiros com entrada franca

O CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Farroupilha de Campo Grande sedia neste domingo (03), o 4º Encontro de Chamamezeiros de Mato Grosso do Sul. O festival é famoso por reunir grande nomes do ritmo musical transfronteiriço. E a entrada é gratuita, o público não vai pagar nada para assistir aos shows de nove grupos e artistas de Mato Grosso do Sul e também do Rio Grande do Sul, com início previsto às 11h e devendo se estender até à noite.

O CTG Farroupilha vai servir almoço cobrado a parte, assim como o bar estará aberto para atender ao público. O evento é uma realização do Instituto Cultural Chamamé MS, com apoio da Secretaria de Estado do Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, e do Centro de Tradições Gaúchas.

Confira abaixo as atrações do 4° Encontro de Chamamezeiros de Mato Grosso do Sul:

Desidério Souza, de São Luiz Gonzaga (RS), Grupo Chama Campeira, de Camapuã (MS), Paulo e Sérgio Arguelo, de Campo Grande (MS), David Júnior, de Campo Grande (MS), Fábio Kaida, de Campo Grande (MS), Jaqueline Sanfoneira, de Campo Grande (MS), Caio Escobar, de Campo Grande (MS), Grupo Surungo Bueno, de Dourados (MS), Grupo Fama, de Campo Grande (MS).

Serviço:

O CTG Farroupilha está localizado na Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo (prolongamento da Ernesto Geisel), 930, no bairro Monte Castelo, após o viaduto da Mascarenhas de Moraes. O almoço será servido a R$ 30,00 por pessoa, com pagamento no balcão. O CTG fornece pratos, talheres e copos.