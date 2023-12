Direto do interior do MS para gravação com Dj Kevin

O universo sertanejo traz novidade, e a da vez é a cantora Dudy Key nascida em Anastácio, e que acaba de sair dos estúdios com o DJ Kevin, queridinho dos sertanejos famosos, e vai lançar no próximo dia 2 de junho, em todas as plataformas digitais, sua nova música de trabalho “Não Apaixona BB”.

O single, alerta o peão para não se apaixonar e avisa que é para ele tomar cuidado com a carinha de anjo que é só para iludir. A novata Dudy Key garante que vai “chegar, chegando”, e que vem para ficar e promete ser a grande revelação da música sertaneja.

Seu jeito irreverente, bem-humorada, com fortes influências do sertanejo raiz são características marcantes do Agro Drag, novo estilo que nasce com a cantora.

“Estou colocando neste novo projeto todo meu amor e realizando um sonho de criança, de um menino que nasceu no interior do Mato Grosso do Sul, mas que sempre quis cantar sertanejo. Quero agregar todos os públicos e conquistar o meu espaço neste cenário que tem sim, portas abertas para todo mundo”, afirma.

Sem dúvida, o trono de rainha do Agro Drag já está reservado para Dudy Key. O visual composto por bota, chapéu animal print, muita maquiagem e brilho marcam o visual do novo hit que vem por aí.

O single vai juntar a pegada sertaneja, misturar batidas de funk, sanfona – que não pode faltar de jeito algum, e a música eletrônica que vem com a participação do DJ Kevin. O novo sucesso foi escrito por Maickon Sampaio, Naldo Luz e Magno Neves.

O link do pré-save do novo single já está disponível no link: https://bfan.link/nao-apaixona

Dudy Key

Dudy Key é uma personagem que Eduardo Elias Santos, 38 anos, usa para expressar seu amor pela música sertaneja e todo seu talento. O projeto de cantar nasceu ainda criança, na cidade de Anastácio, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que hoje tem mais de 25 mil habitantes foi palco, lá atrás, do sonho de ser cantor sertanejo ou cantor gospel.

Eduardo estudou música e artes cênicas. Entre suas inúmeras facetas é cantor, humorista, apresentador e drag queen. Brilhou e conquistou milhares de fãs com a irreverente Andréia Mocréia, uma drag queen que misturava humor ácido, muita irreverência e alegria em sua performance. Agora, em nova fase profissional, resolve seguir o sonho de infância que é construir uma carreira sólida na música sertaneja, levando glamour, alegria e amor para todos.

Com 17 anos de carreira como drag queen Dudy Key representa um novo momento musical da artista. “Ali sou eu cantando com minha alma feminina, me encontrei com a música e com essa drag queen. Além disso, sair de um Estado que exala música sertaneja e é celeiro de tantos talentos como Mato Grosso do Sul é mais uma prova que esse projeto tem tudo para dar certo”, declara.

A artista já possui um single tocando nas plataformas digitais, de 2022, chamado “Tenha Dó de Mim” com uma pegada mais romântica e que já caiu no gosto do público que acompanha a cantora pelos palcos Brasil afora.

Dia 2 de junho a música vai estar disponível nas principais plataformas digitais. Os fãs podem acompanhar o trabalho da cantora no instragram no @dydykeyoficial e saber de todas as novidades, em primeira mão, sobre o lançamento da música “Não Apaixona BB”.

