Últimos dias do Museu das Ilusões

Shopping da Capital oferece atrações para roda família neste domingo (28). De telão com clássico de futebol a museu de ilusão ótica é possível agradar todos.

O Shopping Bosques do Ipê divulga programação.

Transmissão Brasileirão 2023 – Corinthians x Fluminense

horário: 15h

o quê: transmissão do jogo ao vivo, no telão da Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês

onde: Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês

Arena Trampolim

o quê: complexo com parede de escalada, um mega tobogã de oito metros de altura, escorregadores de diferentes níveis, áreas com 4 mil cubos de espuma e equipamentos com 3.900 molas de resistência que garantem a diversão com toda a segurança.

horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, de 12h às 20h

onde: Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês

ingressos: o ingresso custa R$ 50 com direito a duração de 50 minutos (a cada minuto excedente será cobrado R$ 1,00 por minuto) e pode ser adquirido diretamente na bilheteria do local.

Museu das Ilusões – ÚLTIMOS DIAS!

o quê: A atração traz a Campo Grande a inspiração dos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo. A atração é uma ótima pedida, com espaços instagramáveis, ambientes incríveis para fotografar e filmar e situações que parecem impossíveis. Indicado também para escolas e estudos do meio. A exposição é antes de tudo um passeio divertido pela ciência para brincar com a mente.

horário: terça-feira a sábado, das 10h às 22h, com entradas até às 21h / domingos das 12h às 20h, com entrada até às 19h.

onde: em frente à Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês

Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo site: https://www.museudasilusoes.com.br/

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram