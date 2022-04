Dia Mundial da Atividade Física: eventos em prol da vida saudável serão realizados durante a semana

No dia 6 de abril é comemorado o Dia Mundial da Atividade Física, destacando a importância da prática para maior qualidade de vida e lembrar que o sedentarismo é um fator de risco para a saúde. Para celebrar esse dia, a Unimed de Campo Grande, em parceria com o Instituto Emanuelle e por meio do Movimento Bike Viva e da Associação Esportiva FireBikers Team, realizará um evento para atrair a população para uma vida mais saudável.

O evento acontecerá no sábado (9), das 15h às 18h no Parque das Nações Indígenas e será gratuito. Na programação estão previstas diversas atividades esportivas/recreativas para todas as idades, como a prova de ciclismo que será dividida em duas categorias (pedal passeio para a partir de 8 anos e provinha kids para crianças de 2 a 12 anos).

Já em Dourados, será realizado dos dias 6 a 9 de abril o 1° Dia Mundial da Atividade Física, desenvolvido pela Sems (Secretaria Municipal de Saúde) e realizada pelo Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). A programação tem oferta de atividades físicas que terão auxílio de acadêmicos de educação física e fisioterapia, palestras para divulgar hábitos alimentares mais saudáveis, além de música ao vivo e distribuição de brindes aos participantes. O evento acontecerá na Praça do Izidoro Pedroso e no Ginásio do CSU.