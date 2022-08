Dia internacional da Cerveja: Veja receitas de petiscos para acompanhar a bebida

Nesta sexta-feira (05) é comemorado o Dia Internacional da Cerveja. A bebida faz parte da economia nacional pois o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cerveja, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Anteriormente a data era celebrada no dia cinco de agosto mas os criadores da data mudaram para ser toda primeira sexta-feira de agosto, devido a lotação dos bares no dia da semana antecessor a folga de muitos trabalhadores.

Confira receitas de petiscos para fazer em casa e comemorar a data com amigos e dar o ponta pé inicial no happy hour.

Chips de batata-doce com páprica

Ingredientes:

2 batatas-doces grandes

1 colher de chá de páprica doce (opcional)

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de óleo vegetal

Modo de Preparo:

Reúna todos os ingredientes; Higienize bem as batatas. Corte elas em fatias finas e uniformes; Adicione a páprica doce, o sal, o óleo e misture bem até que todas as rodelas estejam bem temperadas; Disponha elas em uma assadeira com papel manteiga, uma do lado da outra e leve ao forno preaquecido a 140 ºC por cerca de 30 minutos; Vire as batatas e volte para o forno por mais 30 minutos. Vá retirando as que ficaram douradas e crocantes e caso algumas ainda não estejam prontas, deixe mais 10 minutos; Deixe esfriar e sirva. Sirva com um grelhado ou por cima de risoto para dar uma crocância ao prato.

Bolinho de arroz com calabresa

Ingredientes:

1 e ½ xícara de chá de arroz cozido

100 g de linguiça calabresa moída

150 g de queijo muçarela cortado em cubinhos e fatias (separe a parte em cubinhos para rechear)

1 clara de ovo

3 colheres de sopa de farinha de trigo

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 colheres de chá de fermento químico

1 gema

1 colher de chá de água

Farinha de rosca

Modo de Preparo:

Reúna todos os ingredientes; Coloque o arroz cozido, a calabresa, uma parte do queijo fatiado, a clara e a farinha em uma tigela, e misture até dar liga; Tempere tudo com sal, pimenta, salsinha e misture; Acrescente o fermento e misture delicadamente; Molhe as mãos com água, pegue uma pequena porção da massa, achate-a, coloque um cubinho de queijo no meio e feche-a; Disponha a gema e um pouco de água em uma vasilha, e a farinha de rosca em um prato; depois, passe os bolinhos pela gema e pela farinha de rosca; Frite-os em óleo bem quente até ficarem douradinhos; Agora é só servir. Bom apetite!

Guacamole

Ingredientes:

4 abacate picado

1 tomate maduro

caldo de 1 limão

2 colheres (sopa) de azeite

coentro picado a gosto

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de Preparo:

Lave e seque os avocados, o tomate e o coentro. Com a faca, corte o avocado ao meio, no sentido do comprimento, e descarte o caroço. Descasque, corte cada metade em cubos e transfira para uma tigela.

Regue o avocado com o caldo de limão e amasse com um garfo até formar um purê rústico.

Corte o tomate ao meio, descarte as sementes, e corte as metades em cubos pequenos. Pique grosseiramente as folhas de coentro. Junte ao avocado amassado, tempere com o azeite, sal e pimenta a gosto. Misture bem e sirva imediatamente.