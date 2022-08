Confira o resumo das principais novelas para esta sexta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Petruchio obriga Lindinha a mostrar os brincos para Calixto. Ela mente que ganhou de Januário. Catarina avisa Petruchio que vai preparar a lista de suspeitos. Joana não aceita a proposta de Batista em ter conforto em troca de uma visita semanal. Cornélio se esconde debaixo da cama de Ezequiel. Januário se recusa a casar com Lindinha. Ezequiel pede que Dinorá adie a aula. Teodoro dá dinheiro a Joana e diz que Batista mandou como indenização. Joana decide fazer um escândalo. Joana autoriza Teodoro a marcar uma entrevista com os jornalistas

A Favorita

Lara fica fora de si ao saber da morte de Donatela e afirma que ela, Irene e Gonçalo mataram Donatela. Cilene fala para Halley que é culpada pela morte de Donatela. Céu mente para Geralda que não tem parentes. Dedina diz a Greice que Damião pode ser o pai do filho de Mariana. Lara expulsa Flora do rancho. Flora diz que Donatela cometeu muitos erros. Lara proíbe Flora de falar sobre Donatela e diz que ninguém ocupará o lugar da mãe em sua vida. Romildo promete uma grande festa de aniversário para Camila.

Além da Ilusão

Joaquim se irrita ao descobrir que Iolanda sabe a verdadeira identidade de Davi. Silvana surpreende Bento. Emília flagra Cipriano beijando Giovanna, e Jojô conforta a mãe. Úrsula e Joaquim queimam as provas contra ele, que planeja entregar Davi para a polícia durante a festa de aniversário de Isadora. Heloísa recontrata Emília. Inácio e Arminda comemoram sua união. Iara ouve a conversa de Iolanda com Joaquim e alerta Davi. Santa e Geraldo se beijam. Davi confronta Iolanda. Com a ajuda de Isadora, Davi troca as malas de Iolanda.

Cara e Coragem

Dagmar conta pra Anita sobre o noivado de Regina e Leo e confessa que mentiu no depoimento a pedido da filha. Anita afirma a Dagmar que não é amiga de Regina. Ítalo confirma que Baby é informante de Danilo. Armandinho não consegue seduzir Dalva, e vai atrás de Cleide. Rico não gosta de saber que Lou vai dormir na casa de Renan. Os capangas de Danilo colocam um explosivo no carro de Pat. A delegada Marcela procura Jonathan na SG. Ítalo apresenta um amigo hacker para Pat e Moa e conta que Baby é informante de Danilo.

Pantanal

José Leôncio manda Jove buscar José Lucas. Zefa fica perplexa ao ver Maria Bruaca na chalana. José Leôncio descobre que Érica está grávida de José Lucas. Ibraim pede a José Leôncio para convencer Érica a interromper a gravidez. Juma sente a forma distante como Jove a trata. Ibraim pensa em tirar proveito político do casamento de Érica com José Lucas. Jove demonstra a Irma arrependimento por ter tratado Juma com frieza. José Lucas garante a Jove que Juma gosta do irmão. José Leôncio comenta com Filó sobre sua preocupação com José Lucas.

Carinha de Anjo

Cassandra telefona para Gustavo forçada por Leandro e pede para que ele e Adolfo vão se encontrar com ela. Na escola, Frida canta com a noviça Fabiana. Diana, Fabiana e Cecília conversam sobre a mudança e a gravidez. Os capangas de Leonardo entram na casa e amarram Franciely e Silvestre. Cecília chega com Dulce Maria e são surpreendidas com Leonardo. Leonardo diz que quer Dulce Maria. O homem empurra Cecília, que desmaia. Leonardo foge com Dulce. Cassandra, que está amarrada no apartamento de Leonardo, consegue se soltar, mas percebe estar trancada.