Dia dos solteiros: uma celebração ao amor próprio e à abundância de amor que também são possíveis sem um par romântico

Enquanto o Dia dos Namorados é amplamente celebrado com declarações de amor e presentes, o Dia dos Solteiros, comemorado em 15 de agosto no Brasil, ganha cada vez mais força como uma data para reconhecer e valorizar os amores que também estão presentes numa vida sem par. A ocasião é um convite para que aqueles que estão sem um parceiro romântico possam celebrar não só suas escolhas, sua liberdade e possibilidade de mergulhar no autoconhecimento como também para comemorar os muitos amores presentes nessa vida. O convite é que se celebre a potência do amor dos amigos, familiares, vínculos nos ambientes de trabalho e nos estudos.

Segundo a psicanalista e especialista em relacionamentos, Carol Tilkian, é importante celebrar o dia dos solteiros para tirar o estigma de que estar sozinho é um fracasso social. “Há muito amor numa vida sem namorado, mas para isso precisamos tirar o par romântico da ‘série A’ do amor e tratar todos os outros amores como coadjuvantes. Celebrar o dia dos solteiros é uma oportunidade de se reconectar consigo mesmo e com pessoas que te amam e te valorizam de maneira consistente”.

Essa é uma chance de aprofundar o autoconhecimento, entender suas próprias necessidades e desejos, e buscar realizações que não dependam da validação externa. É um momento de fortalecer práticas de autocuidado e também de reforçar os laços com amigos e familiares que nutrem amores muitas vezes mais saudáveis do que muitos namoros e casamentos. “No dia dos solteiros deveríamos celebrar o espaço que damos para quem nos coloca pra cima, compartilha vulnerabilidades, topa viagens e também de se dar ao luxo de fazer o que se tem vontade”, afirma.

Para muitos, a solteirice ainda é vista como um período transitório, um intervalo até encontrar um novo relacionamento. No entanto, a psicanalista ressalta que é importante enxergar esse estado civil como uma fase que pode ser tão plena e significativa quanto qualquer outra e relembra que, segundo um estudo sobre longevidade, o fator determinante de uma velhice saudável é a qualidade das relações.

Um dos resultados do estudo é o destaque de que as relações que contribuem positivamente para a vida das pessoas são as amizades e não as relações românticas ou familiares. “Ter bons amigos é o que te garantirá uma vida longa, saudável e feliz. Esse é um amor subestimado e que pode ser celebrado no dia dos solteiros”, ressalta.

Além disso, Carol Tilkian destaca que o dia pode ser um bom momento para desconstruir preconceitos para quem não está em um relacionamento. “Há uma pressão social que faz com que muitas pessoas sintam a necessidade de estar em um relacionamento para se sentirem completas. A data pode ser uma oportunidade para refletir sobre essas pressões e entender que a felicidade e a realização não estão necessariamente atreladas ao estado civil”, comenta.

Com a crescente popularidade deste dia, muitas marcas e empresas têm aproveitado para lançar campanhas voltadas para o público solteiro, oferecendo promoções e eventos especiais. Para a especialista, o mais importante é que o dia dos solteiros seja uma data de celebração da individualidade, do amor-próprio e dos amores presentes na vida “É um lembrete de que mesmo que você queira ter um namorado, ainda assim é possível celebrar o dia dos solteiros como convite a celebrar sua vida hoje. A realização pessoal é possível em qualquer fase da vida”, conclui Carol.

Seja para quem está curtindo a liberdade da solteirice ou para quem está em busca de um novo amor, o Dia dos Solteiros vem para reforçar que, antes de tudo, é essencial estar em paz consigo mesmo.

SOBRE CAROL TILKIAN

Psicanalista, formada pelo Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP). Pesquisadora de amor e relações humanas, comunicadora, escritora e palestrante. Autoridade nos temas relações afetivas, interpessoais e no amor como modo de vida. Fundadora do canal “Amores Possíveis” no YouTube, Instagram e players de podcast.

