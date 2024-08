Artesãos criam peças em cerâmica representando peixes do Bioparque

As obras estão em exposição no local

Difundir a cultura da cerâmica no Mato Grosso do Sul é o objetivo do projeto “Encontro da Cerâmica nas Águas do Pantanal”, financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC). As peças foram produzidas a partir de uma pesquisa realizada no Bioparque Pantanal e representam peixes que fazem parte do plantel.

Arraia, pintado, cachara, piraputanga e dourado dourado são algumas das espécies que serviram de inspiração para os artistas de Campo Grande, Aquidauana, Rio Verde e Coxim. As peças foram entregues ao Bioparque Pantanal e poderão ser apreciadas por visitantes do mundo inteiro.

Representando a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, o biólogo curador do empreendimento, Heriberto Gimenês Junior, recebeu as obras que serão expostas no maior aquário de água doce do mundo. “Fiquei encantado com a riqueza de detalhes das peças. Eu, que sou biólogo e ictiólogo, trabalho diariamente com os animais daqui, reconheci a fiel representação taxonômica dos peixes. Tenho certeza de que será uma ferramenta poderosa, não só na parte cultural, mas também para a educação ambiental”.

Andrea Lacet, artesã e ceramista, explicou que foi feita uma releitura das águas e espécimes do Pantanal. “Tudo foi inspirado e pesquisado no Bioparque, e nossa intenção é que essa história seja contada aqui também”, afirmou.

Uma das peças em exposição no ponto turístico foi feita por Lacet e se chama “Encantada”. Segundo ela, a escultura de uma mulher com uma piraputanga nas costas simboliza todas as questões relacionadas aos rios, com elementos como a terra, as águas, o peixe e a folha do camalote.

A entrega das obras de arte foi realizada nesta quarta-feira (14), no Centro de Convenções do Bioparque Pantanal. O local é aberto ao público de terça a sábado, com agendamento prévio pelo site.

Com Gov MS

