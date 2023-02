Desfiles em Corumbá vêm com força total

Desfiles das escolas de samba prometem vir com força total para emocionar

O carnaval de Corumbá é tido como um dos mais animados do Brasil e o maior do Estado de MS, reunindo foliões locais e de fora – tanto do município quanto do resto do território sul-mato-grossense, que viajam para ver de perto plumas, paetês e todo o brilho espalhados na avenida pelas agremiações. Em 2023, os desfiles serão realizados nos dias 19 e 20 de fevereiro, a partir das 20h, na Passarela do Samba.

Depois de dois anos sem folia (2020 e 2021) e um carnaval mais tímido e fora de época em 2022, já que os desfiles foram realizados somente no mês de abril, em 2023, ao todo, serão dez escolas de samba a passar pela avenida, sendo que no domingo (19) devem desfilar a Caprichosos de Corumbá, a GRES Mocidade Independente da Nova Corumbá, GRES Império do Morro, GRES Marquês de Sapucaí e GRES Acadêmicos do Pantanal. Já na segunda-feira de carnaval (20), desfilam na Passarela do Samba a GRES Estação Primeira do Pantanal, GRES Imperatriz Corumbaense, GRES Unidos da Major Gama, GRES A Pesada, GRES Unidos da Vila Mamona.

Expectativas

Para Fernanda Vanucci, fundadora da Mocidade Independente da Nova Corumbá, o fato de a escola ter sido a campeã no ano passado aumenta a ansiedade. “As expectativas são as melhores possíveis. Fomos a escola campeã do ano passado, e estamos trabalhando muito para a conquista do bicampeonato. Vamos recuperar o tempo perdido com a pandemia. Nossos artistas passaram um período difícil, e o carnaval gera emprego e renda.”

Para este ano, ela faz mistério sobre o tema da escola, mas adianta que será tudo “muito lindo” e que vai emocionar. “A nossa [escola] vem trazendo um enredo muito lindo, chamando a atenção contra as mazelas sociais, falando sobre o preconceito e intolerâncias em todas as áreas.”

O presidente da Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá), Victor Raphael, conta que as atividades relacionadas ao carnaval até agora têm sido bastante promissoras. “Os ensaios estão lotados, a procura por fantasias nas escolas estão em um bom patamar e as pessoas já estão falando somente de carnaval nas ruas. Isso é o prenúncio de que um grande desfile vem aí”, pontua.

Ele ainda comenta que o impacto dos eventos vai muito além do que aquilo que os olhos do público são capazes de ver. ““impacto é financeiro, artístico, cultural, a partir do momento em que temos tudo isso no universo das escolas de samba. Os profissionais recebem pela sua arte, e a testam por horizontes que podemos apenas imaginar.”

“A grande novidade foi a divisão do ensaio técnico em dois dias, dando mais tranquilidade para que as escolas possam testar a avenida. Ganhou a agremiação, com um tempo mais flexível, e ganhou a cidade com mais um dia para acompanhar o espetáculo das escolas de samba, mesmo ainda não sendo em formato oficial”, comenta Victor.

Cultura

Segundo o secretário de Cultura de Corumbá, Joilson Cruz, vem sendo feito o acompanhamento desde a preparação, além de outros eventos relacionados, e com isso as expectativas acabam sendo altas.

“As expectativas são as melhores possíveis. A gente acompanhou todo o pré-carnaval e os eventos preparatórios, e todos eles contaram com uma excelente adesão do público. Isso se estende aos ensaios das escolas de samba e dos blocos, a procura está grande em todos os lugares. Isso significa que teremos grandes dias de folia pela frente.”

É importante salientar que o município de Corumbá vai destinar uma boa parte dos recursos, R$ 222 mil, em shows com artistas locais e mais dois shows nacionais, sendo um com a Gilmelândia, conhecida como Gil, vocalista da Banda Beijo, na sexta-feira (17), e o grupo Kamisa 10, no dia 21.

Assim, Joilson também fala sobre a importância dos artistas locais e, principalmente, do incentivo a eles. “Primeiramente, é importante salientar que Corumbá é um celeiro de talentos culturais, seja qual for o campo artístico. E o carnaval é um dos seus expoentes mais reconhecidos regional e nacionalmente. O artista local, que carrega com ele a identidade cultural da nossa cidade, consegue nessas oportunidades a projeção que, por vezes, é o que falta para que ele trilhe caminhos para além das nossas fronteiras.”

Turismo e economia

A secretária de Turismo de Corumbá, Elisângela Sienna da Costa Oliva, dizz que, apesar de em 2022 o desfile ter sido fora de época, superou as expectativas. “Atraímos mais de 5 mil turistas e a expectativa para esse ano são muito positivas e temos certeza que ultrapassaremos o número de turistas e tbm de residentes participando desse evento grandioso evento.”

Ela explica, ainda, que este é o evento que gera maior impacto econômico para o município. “É o evento que gera maior movimento econômico na cidade; há expectativa de que este ano ultrapasse os 12 milhões de receita gerada ano passado. A rede hoteleira da cidade está com 100% das reservas esgotas para o carnaval. Não é à toa que o carnaval de Corumbá é conhecido e nomeado como o melhor carnaval do Centro-Oeste.”

Além disso, ela salienta que há muito mais do que apenas festas populares nos eventos de Corumbá. “Os eventos são uma estratégia de desenvolvimento econômico e social, que contribui para o aumento de renda e geração de empregos diretos/ indiretos durante o período de realização de suas atividades, bem como a injeção no fluxo financeiro proporcionados pelos turistas e residentes.”

Assim, o investimento e incentivo a esse tipo de evento é de suma relevância. “A importância de fomentar eventos como o carnaval de Corumbá, que são geradores de fluxo turístico, é essencial para o desenvolvimento de mecanismos de crescimento e de competitividade para o nosso destino turístico, Corumbá MS.”

Programação

19 de fevereiro (domingo)

RODA DE SAMBA

Local: Porto Geral

Horário: 13h

BAILE INFANTIL

Local: Jardim da Independência

Horário: 17h

DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA

Local: Passarela do Samba

Horário: 20h

GRES Caprichosos de Corumbá

GRES Mocidade Independente da Nova Corumbá

GRES Império do Morro

GRES Marquês de Sapucaí

GRES Acadêmicos do Pantanal

BLOCO INDEPENDENTE – BIRIGUIS

Local: Rua Dom Aquino c/ a Rua Major Gama

Concentração: 23h30

BLOCO DESCUBRA

Local: Rua Antônio Maria c/ a Avenida General Rondon

Concentração: 23h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce

Horário: 2h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce

Horário: 3h30

Dia 20 de fevereiro (segunda-feira)

RODA DE SAMBA

Local: Porto Geral

Horário: 13h

DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA

Local: Passarela do Samba

Horário: 20h

GRES Estação Primeira do Pantanal

GRES Imperatriz Corumbaense

GRES Unidos da Major Gama

GRES A Pesada

GRES Unidos da Vila Mamona

BLOCO TARDEZINHA DOS AMIGOS

Local: Rua Antônio Maria c/ a Avenida General Rondon

Concentração: 23h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce

Horário: 2h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce

Horário: 3h30

Campo Grande terá desfile na Praça do Papa

Os desfiles na Capital serão realizados nos dias 20 e 21 de fevereiro, a partir das 19h, na Praça do Papa. O presidente da Deixa Falar, Francis Fabian, tricampeã do desfile em 2022, fala que, para este ano, “a expectativa de nossa diretoria e comunidade da Deixa Falar é levar para a avenida um carnaval multicolorido e alegre, através da visão de um Pierrot, exaltando a alegria e, sobretudo, a história e cultura do maior espetáculo a céu aberto, e contamos, ainda, com a bateria ‘Filhos de Jorge’ comandada pela mestre Nayara Thomaz”.

A agremiação vai levar para a avenida um breve relato sobre a história de carnavais de outros tempos, o “Carnavalis”, que passará pelas tradições dos blocos de rua, os grandes bailes, desfiles de fantasias e muito mais. “Salvador Dodero será um dos homenageados pela sua importância nos grandes ‘Bailes do Havai’ no Rádio Clube e pela sua trajetória em várias escolas de samba de Campo Grande, bem como, nomes que são considerados raízes do nosso carnaval. A trilogia em destaque no nosso enredo fica marcada pelo triângulo amoroso, ou seja, o Pierrot, a Colombina e o Arlequim.”

Francis ainda destaca o ponto forte da agremiação. “O grande forte da Deixa Falar é o talento de profissionais que se dedicam às confecções de nossas fantasias e alegorias com muito amor e competência. É claro que entramos na passarela do samba para competir e mostrar o nosso trabalho e criatividade, que vão desde a reciclagem de matéria-prima, a criação de um bom enredo, desenvolvido em união com a nossa comunidade.”

A presidente da escola Igrejinha, Mariza Fontoura, afirma que a escola já está com quase tudo pronto. “Os trabalhos estão a todo vapor, já estamos fechando o planejamento para execução dos carros. O enredo fará uma viagem ao universo infantil, por meio de contos, personagens, brinquedos e brincadeiras, um convite a todos voltarem a ser criança.”

Marilene Pereira de Barros, presidente da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), fala do que espera para este ano. “As expectativas para o carnaval deste ano são altas, porque no ano passado foi tudo muito diferente do normal, foi fora de época, com tudo muito reduzido, mas este ano deve voltar tudo ao normal, estamos todos trabalhando para isso.”

Serviço:

Praça do Papa, na Avenida dos Crisântemos, 457-559 – Vila Sobrinho.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.