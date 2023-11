Delícias do Pará: Uma viagem gastronômica do Pará para Campo Grande

Fundado há dois anos, o restaurante Delícias do Pará, localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é um oásis da culinária paraense em terras sul-mato-grossenses. Os propretários William Barbosa e Daniela Fernandes compartilharam A ideia de criar o Delícias do Pará que surgiu da experiência de Daniela e William, que viveram no Pará por quatro anos. Encantados pela receptividade e pela culinária local, decidiram trazer um pedacinho do Estado para Campo Grande. A adaptação inicial foi desafiadora, com diferenças culturais, ingredientes e temperos distintos, mas o amor pela cultura paraense os conquistou. Ao retornarem para a cidade, começaram a trazer ingredientes típicos do Pará para amigos e conhecidos, até que a demanda cresceu, inspirando a criação do restaurante.

O prato mais solicitado pelos clientes é o tacacá, um caldo tradicional da região norte, feita com tucupi, jambu, camarões secos e goma de mandioca. Daniela destaca que muitos clientes de outras regiões do Brasil, como Acre e Rondônia vêm especialmente para degustar esse prato autêntico. Além do tacacá, outros destaques do cardápio incluem a Maniçoba (feijoada paraense sem feião), vatapá, porções de peixes regionais, camarão, caranguejo, açaí puro e moqueca de pirarucu.

Inicialmente focado em frutos do mar, o cardápio foi adaptado para atender às preferências locais. Pratos no restaurante como filé com fritas, filé mignon, carne assada, paella, risoto e bobó de camarão foram incorporados para atender a diversidade de gostos em Campo Grande daqueles que não não se adptaram as comidas típicas do estado. A ideia é manter a essência paraense, mas com opções variadas para todos os paladares. Para garantir a qualidade dos pratos, Daniela explica que os ingredientes são trazidos diretamente de Belém a cada 15 dias. Camarões, peixes e outros itens essenciais são fornecidos por parceiros locais na capital paraense. Esse cuidado na logística assegura que tudo esteja fresco e sem o gosto indesejado de câmara fria.

Ao questionar Daniela sobre as diferenças entre a culinária de Mato Grosso do Sul e a do Pará, ela firma a presença de sabores contrastantes e, ao mesmo tempo, surpreendentemente semelhantes. “Às vezes sinto que é muito parecido, mas em alguns momentos é muito diferente,” compartilha Daniela. O exemplo do “jambu”, uma erva utilizada no famoso tacacá, destaca-se. A variedade de usos do jambu, seja na flor, folha ou fruto, revela uma diversidade que, apesar de sua origem indígena, assume características distintas em cada região. A maniçoba, uma comida indígena feita com folhas de mandioca trituradas, também mostra nuances únicas no preparo, com o Pará incorporando coentro, pimenta de cheiro e outros temperos intensos, enquanto em Campo Grande, mesmo com o uso de temperos, a experiência sensorial difere.

Daniela também destaca a “chicória‘, um ingrediente fundamental, revela uma diferença notável. Apesar da aparente semelhança, a chicória do Pará apresenta características únicas que tornam a busca por sua equivalente local uma tarefa desafiadora. Assim, a culinária do Delícias do Pará mantém um equilíbrio delicado entre a tradição paraense e a adaptação às preferências locais, oferecendo uma experiência única aos clientes.

Tacacá

Explorando o icônico prato do restaurante, o tacacá, Daniela revela a complexidade por trás dessa iguaria paraense. “O tacacá tem com goma e sem goma”. Compartilha Daniela. A goma de mandioca, transparente e aparentemente simples, desempenha um papel crucial na harmonização dos sabores. Utilizada para quebrar a acidez do caldo, extraído da mandioca e naturalmente azedo, a goma é a responsável por conferir cremosidade ao prato. Ao adicionar a folha de jambu e camarões secos ao caldo, cria-se uma sinfonia de sabores que caracteriza o tacacá. A goma, sem sabor próprio, atua como um elemento unificador, aquecendo o caldo e proporcionando uma experiência gastronômica única.

A receptividade do tacacá em Campo Grande reflete não apenas a maestria culinária por trás da preparação, mas também a aceitação calorosa dos moradores locais. A folha de jambu, além de afrodisíaca e medicinal, proporciona uma experiência sensorial única, adormecendo sutilmente a boca e conferindo ao prato uma característica singular. Ao explorar as intricadas nuances do tacacá, Daniela destaca a importância de entender as preferências individuais dos clientes. “Tem gente que gosta, e outras pedem mais,” revela ela. O tacacá, uma comida de rua comum em comunidades paraenses, tornou-se um elemento central no cardápio do Delícias do Pará, conquistando paladares e corações em Campo Grande.

Ao longo dos dois anos, o restaurante testemunhou momentos emocionantes. Daniela destaca o caso de uma cliente de 92 anos que, após 12 anos sem tomar tacacá desde a morte do marido, veio ao Delícias do Pará durante a pandemia. Esse reencontro com a tradição paraense, servindo o tacacá da forma como ela lembrava, foi um momento tocante, representando a missão do restaurante em trazer não apenas sabores, mas também lembranças e alegria aos clientes.

“Ela queria tomar o tacacá no restaurante, com a cuia, camarão, jambu, tudo como manda a tradição. Servimos para ela, e foi um momento emocionante, tanto para ela quanto para nós. Quando abrimos o restaurante, queríamos oferecer comida de qualidade e também trazer felicidade para as pessoas que são do Pará e não podem voltar para suas cidades de origem. Muita gente vem aqui e nos diz que matou a saudade da cidade, dos amigos, familiares, pais, irmãos que não viam há mais de 10, 15 ou 30 anos. Essa é a nossa felicidade. É muito gratificante resgatar essas recordações das pessoas que moravam lá.” – Afirma Daniela.

Com a viralização da música da Joelma, a procura pelo restaurante aumentou significativamente. O Delícias do Pará já utilizava a música antes mesmo da viralização, mas o fenômeno trouxe um aumento na visibilidade, com pessoas curiosas sobre a autenticidade do prato mencionado na canção. Daniela compartilhou que, embora não tenha conseguido visitar o Pará este ano devido ao movimento no restaurante, continua estudando, pesquisando e ajustando o cardápio para oferecer experiências ainda melhores aos clientes. Com um olhar para o futuro, a equipe espera continuar alegrando clientes, servindo com qualidade e expandindo sua clientela fiel.

o Delícias do Pará também celebra tradições culturais do Pará. Daniela revela: “Também celebramos o Círio de Nazaré, um feriado do Pará, no dia 8 de outubro. É um feriado comum lá, com uma semana de festa. Aqui, fazemos um altar, colocamos a santa, e é um momento tradicional para eles. Não incomodamos ninguém, mesmo para aqueles que não seguem essa tradição ou religião. É uma forma de trazer um pouco de casa para aqueles que não podem estar lá.”

O estabelecimento também se destaca como um ponto de encontro para os amantes da culinária paraense em Campo Grande. Além de satisfazer o paladar, o ambiente proporciona experiências únicas, reforçando laços emocionais com a cultura amazônica. Com uma proposta autêntica e um cardápio diversificado, o Delícias do Pará se torna uma refência da culinaria paraense em MS. Airton Souza, coordenador de gestão de pessoas e amante da gastronomia, compartilha sua jornada ao descobrir o restaurante Delícias do Pará em Campo Grande:

“Eu sou apaixonado pela comida paraense, e fazia tempo que estávamos procurando algum lugar que tivesse comida paraense em Campo Grande. Quando descobri o Delícias, me torneo frequentador assíduos.”

Descrevendo suas preferências no cardápio, Airton destaca alguns pratos que se tornaram seus favoritos: “Eu gosto mais de comer aqui o tacacá, vatapá, maniçoba, pirarucu com farinha e a cachaça de jambu, uma iguaria à parte. Fora o sorvete de cupuaçu com queijo e cuia.” Ao revelar ser sua terceira visita ao restaurante, Airton, originário do Pará, destaca a importância de compartilhar a culinária nortista com outras pessoas:

“Esta é a terceira vez que venho aqui, e eu sou do Pará. As pessoas precisam conhecer a culinária nortista porque é completamente diferente de tudo que já tenha sido visto no meio da culinária em geral. Não tem como explicar. Um caldo amarelo com um camarão. Como a gente vai explicar? Não tem nada que se compare. É uma comida muito peculiar, então as pessoas precisam conhecer e experimentar para ter essa experiência de uma culinária tão rica do Brasil.”

Aniversário de 2 anos

E para comemorar o segundo aniversário, o restaurante preparou uma programação especial que acontecerá no dia 25/11 (sábado). Evento que irá começar com um DJ “Zulu Calixto”, às 14 horas, depois o grupo de pagode, o” Ginga Brasil”, e por último, a dupla sertaneja “João Carlos e Savala.” O cardápio estará aberto, mas o restaurante estará servindo feijoada para a celebração.

Horário de Funcionamento

O Delícias do Pará abre suas portas de Terça e sexta das 16h até as 23:30 da noite. Sábado e domingo, 11h da manhã ao almoço e jantar (comida paraense e tanbém como buffet de churrasco).

Endereço: Av. Bom Pastor, 1108 – Vila Vilas Boas

Contato: (67) 99253-0943

