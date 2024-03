De MS para o mundo, grupo de rap indígena Brô MC’s se apresenta no Museu do Grammy

Primeiro grupo de rap indígena de MS se apresenta em Los Angeles em premier de novo álbum.

Para quem pensa que o Mato Grosso do Sul vive apenas de sertanejo, está muito enganado. E não só isso, os novos ritmos têm o poder de chegar muito longe. Na última segunda-feira (25), o primeiro grupo de rap indígena do estado, o Brô MC’s se apresentou em Los Angeles, Estados Unidos, no Grammy Museum, na presença de artistas, influenciadores e integrantes da Academia do Grammy, considerado o Oscar da música mundial.

A apresentação faz parte da premier do álbum “O Futuro é Ancestral”, que conta com a participação de artistas de oito etnias indígenas e do DJ e empresario Alok, que será lançado oficialmente no dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. O objetivo do projeto é difundir a beleza e a força da música ancestral do Brasil. Além do grupo de MS, participaram também os artistas Mapu Huni Kuin, Rasu, e o grupo Yawanawa e Owerá.

“A empatia, a alegria, e a atenção com que a platéria recebeu a performance com os parceiros indígenas comprovou o quanto este é um trabalho de impacto global”, comentou Alok, responsável pelo Instituto Alok, associação sem fins lucrativos criada pelo artista para o investimento social no Brasil.

Além do pré-lançamento, foi exibido o trailer do documentário de mesmo nome, produzido por Maria Farinha Filmes, com roteiro de Célia Xakiraba e Moara Pssoni, sobre o processo de criação e colaboração do álbum. A noite também foi marcada por uma palestra com Célia, Mapu Huni Kuin e Alok, que conversaram sobre a importância da música na visão dos povos originários e sua conexão com a natureza.

“Primeiramente, agradecer toda a comunidade indígena, principalmente a Jaguapiru e Bororó. Esse show é muito importante, para mostrar que nós temos potencial, somos artistas independentes, mas chegamos aqui, essa é mais uma bolha que a gente estourou. A gente é capaz de chegar onde quer”, disse o grupo em suas redes sociais. “Acredita no que você faz, independente de qual classe artística você ta, tanto na música, no teatro, na música. O mais importante é que você seja o que é, se é indígena, seja indígena, estamos em uma terra que não é nossa, em um país que não é nosso, mas estamos representando todo o povo indígena, com a nossa vestimenta, com a nossa pintura, não deixar a cultura de lado nunca”, complementa.

Brô MC’s

Formado por Clemerson Batista, Bruno Veron, Charlie e Kelvin Peixoto – ou melhor – Bruno Vn, Tio Creb, Kelvin Mbaretê e CH, o Brô MC’s, é nascido das reservas indígenas Jaguapiru e Bororó, em Dourados, e pertencem às etnias Guarani-Kaiowá e Terena.

Os constantes conflitos com fazendeiros, devido à situação da demarcação das terras indígenas, alta densidade populacional, falta de representatividade adequada, violência, casos de suicídios e preconceitos são temas recorrentes nas músicas da banda, que querem mostrar sua verdadeira realidade para o mundo, juntamente com a vasta cultura das etnias indígenas de MS.

Mas essa não é a primeira vez que os artistas sobem um palco tão grandioso. No ano passado, o Brô MC’s realizou uma apresentação na ONU (Organizações das Nações Unidas) para as principais lideranças mundiais e em 2022, tocaram no Rock In Rio.

O Futuro é Ancestral

O Futuro é Ancestral é um amplo Programa, parte do Instituto Alok, integrado por distintas ações e eixos complementares e continuados. Ele mobiliza atenção para a importância da cultura indígena e para a solidariedade diante das principais questões relacionadas à vida dos povos originários do Brasil, seus direitos e seu papel essencial para a preservação dos recursos naturais, apoiando ações sociais e ambientais nas aldeias e ações culturais que transcendam seus territórios.

Estúdio AYUVÚ Records

O Instituto Alok apoiou a construção do AYVÚ Records – um estúdio de música dentro de uma aldeia indígena do Brasil. O estúdio fica na Reserva indígena Francisco Horta Barbosa – aldeias Jaguapiru e Bororó. AYUVÚ significa SOM, um som ancestral.

A finalidade é proporcionar ao grupo Brô MC’s a possibilidade de criar e produzir suas próprias músicas com autonomia e estrutura adequada para captação de voz e instrumentos.

Por Carolina Rampi

