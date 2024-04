Da história para o teatro, “Memória MS” resgata personalidades do Estado

A peça é apresenta os nomes icônicos da arte sul-mato-grossense em formato diferenciado

O Centro Cultural José Octávio Guizzo reabriu suas portas no dia 2 de abril, após passar por diversas reformas e reestruturações. Eles estava fechado desde 2016 e foi um dos mais importantes locais de disseminação da arte e da cultura de Mato Grosso do Sul e possui, além do Teatro Aracy Balabanian, salas com nomes de personalidades artísticas de MS. Para homenagear e mostrar para o público um pouco desses nomes presentes no Centro Cultural, o diretor e dramaturgo André Tristão desenvolveu a peça “Memória MS”, que faz um resgate dos artistas de Mato Grosso do Sul.

“Memória MS surgiu a partir do desejo da gestão, da Luciana Kreutzer, de dar vida para esse espaço, para o Centro Cultural José Octávio Guizzo. E aí surgiu essa ideia da gente reviver essas personalidades que dão nomes aos espaços do Centro Cultural, assim a gente conseguiria fazer com que as pessoas que visitassem esse espaço, pudessem reconhecer o Centro Cultural e reconhecer essas personalidades, que o José Octávio Guizzo, Wega Nery, Ignez Corrêa da Costa, Aracy Balabanian e Rubens Corrêa. São personalidades que dão o nome a esses espaços, que são figuras muito importantes para a cultura do nosso estado”, disse Tristão.

Segundo o diretor, a peça possui um tom de ‘itinerância’ em sua apresentação, que conversa com o tipo de trabalho que ele já desenvolve e com suas pesquisas no campo do teatro. “Fora isso, essa proximidade com a minha pesquisa, o Centro Cultural foi onde eu comecei a fazer teatro, então fiquei muito feliz de poder participar desse momento, dessa retomada desse espaço, dessa abertura para o público e com um trabalho tão importante”, relatou ao jornal O Estado.

Busca por semelhanças

Ainda conforme Tristão, a escolha para os atores não se baseou apenas nas semelhanças físicas com os artistas, mas também com o aspectos de personalidade e interpretação. “A escolha foi feita a partir de proximidades. Eu fui tentar buscar, a partir das fotos de referências desses artistas, pessoas que entregariam uma proximidade, ou física, ou de energia. Por exemplo, tem uma das atrizes que é loira e de olho azul, mas tinha a altura da personagem, e aí a gente teve que fazer caracterização, com peruca, lente de contato. Quem faz a Wega Nery é a Nilce Maciel, e ela tem uma proximidade muito grande da artista, ai a gente fez corte de cabelo como na época. Foi uma busca minuciosa, da gente escolher um momento, da fase, de cada uma das personagens, para fazer um levantamento de figurino, de caracterização, cabelo, como se portava, que imagem os artistas entregavam, da fase que nos escolhermos trazer para a cena. Cada um está numa fase diferente: a Dona Inês esta numa fase super jovem, o Rubens Correa a gente traz ele mais maduro, o José Octávio Guizzo também”.

Projeto

De acordo com a sinopse do projeto, o “Memória MS”, tem o objetivo de resgatar e dar vida as personalidades que deram o nome aos espaços do Centro Cultural José Octávio Guizzo, destacando suas contribuições para a construção da identidade cultural do Mato Grosso do Sul. Por meio da ocupação dos espaços, narrativas e itinerâncias, o projeto visa conectar a sociedade contemporânea com figuras históricas que ajudaram a moldar o cenário cultural da região, proporcionando uma reflexão sobre a rica herança cultural do estado.

“Cada espaço do Centro Cultural recebe o nome de uma dessas personalidades. Então os atores ocupam os espaços que recebem o nome delas. A gente vai ter na galeria Inês Corrêa, a própria Inês contando um pouco da história da vida dela. Essas cenas acontecem em looping, então conforme o público vai ocupando o espaço, e conhecendo o Centro Cultural – ou reconhecendo – elas vão se deparar com essas cenas acontecendo, ocorre uma itinerância. O público assiste uma cena, vai para outra, cada uma com cinco minutos”, explicou o diretor.

Serviço

A performance “Memória MS” será realizada nos dias 11, 17 e 18 de abril, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, às 19h, de forma gratuita.

Por Carolina Rampi

