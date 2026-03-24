Cultura Pop: último dia de FestJuv 2026 será para os apaixonados pelo mundo geek e cosplay

O evento acontece na manhã de domingo (28) dentro da programação do festival e ganhadores receberão premiação em dinheiro

Entre personagens, figurinos e universos imaginados, o concurso de cosplay retorna à programação do Festival da Juventude 2026 como uma das expressões mais vibrantes da cultura jovem contemporânea. Mais do que uma competição, a atividade reafirma o compromisso do festival em dialogar com as diferentes linguagens que atravessam as juventudes, conectando cultura pop, criação artística e identidade.

Presente desde a primeira edição, o cosplay ocupa um lugar estratégico dentro do evento ao reconhecer práticas que já existem e se desenvolvem entre os jovens, especialmente nos ambientes digitais, nas comunidades de fãs e nos encontros independentes.

As inscrições para participar do concurso serão feitas presencialmente no dia 28 de março, entre 9h e 10h, na Praça da Juventude (em frente ao Teatro Glauce Rocha). Os desfiles acontecem em sequência, entre 10h e 12h, e ao fim as três melhores fantasias receberão premiação: 1º lugar – R$ 600; 2º lugar – R$ 400; 3º lugar – R$ 200.

Para o produtor e curador do festival, Febraro Oliveira, a presença do cosplay no evento nasce justamente dessa escuta. “Desde a concepção do Festival da Juventude, a proposta sempre foi reconhecer e acolher as múltiplas formas de expressão que atravessam as juventudes contemporâneas. O cosplay surge nesse contexto como uma linguagem já consolidada entre jovens. Incorporá-lo foi uma escolha de reconhecimento: entender que o festival não deveria apenas apresentar conteúdos, mas também abrir espaço para práticas já vivas na cidade”.

Entre criação, identidade e pertencimento

Mais do que vestir um personagem, o cosplay envolve processos criativos complexos, que passam pela pesquisa, pela construção de figurinos, pela performance e pela identificação com narrativas e universos diversos.

“O cosplay envolve a prática manual, a pesquisa de cada jovem para olhar para um personagem e entender nele uma conexão de personalidade. Abrir espaço para o concurso é também entender essa cultura como criadora de um organismo entre a juventude”, explica Febraro.

Durante o festival, o concurso se torna um ponto de encontro entre diferentes públicos, reunindo participantes, espectadores e jovens que ocupam o espaço simplesmente para viver a experiência.

“É um momento de grande energia, de muita sinergia. A participação dos jovens é sempre muito emocionante, até mesmo de quem não está competindo. Muitas pessoas estão ali fantasiadas só para participar, para pertencer. E juventude é muito sobre pertencimento também”, reflete o produtor.

Festival reúne múltiplas linguagens

O concurso de cosplay integra uma programação mais ampla que reúne literatura, espetáculos de música, teatro, dança e circo, cinema, formação e cultura urbana ao longo dos três dias de festival, entre 26 e 28 de março, no campus da UFMS, em Campo Grande. Toda a programação é gratuita.

Além do cosplay, o evento conta com concursos literários, batalha de rima e o desafio audiovisual “1 minuto de cinema inspirado na literatura”, todos com premiação de R$ 2,5 mil, incentivando a criação autoral em diferentes linguagens.

A programação inclui ainda oficinas com nomes de destaque nacional, como Shirley Cruz, Joel Pizzini e Monique Malcher, além de espetáculos, debates e a presença de artistas como Ney Matogrosso, Sobrevento e Chico Chico, grandes pensadoras da contemporaneidade, como Maria Homem e Geni Nuñez, além de artistas locais, como o Teatro Imaginário Maracangalha, Circo do Mato, Cia Pisando Alto, Jackeline Mourão, Karla Coronel, entre outros. A programação completa pode ser acessada pelo site.

Ao reunir diferentes formas de expressão, do livro ao figurino, da palavra ao corpo, o Festival da Juventude se consolida como um espaço onde a juventude não apenas consome cultura, mas cria, experimenta e se reconhece em suas múltiplas identidades.

O Festival da Juventude é uma realização do Instituto Curumins em parceria com a UFMS e com o Ministério da Cultura, que efetiva convênio por meio de emenda destacada pelo deputado federal Vander Loubet, além do apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Rouanet, Fundo Nacional de Cultura e Governo do Brasil. Tem o apoio da Secretaria de Estado da Cidadania, Subsecretaria da Juventude, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Secretaria de Estado da Educação, Fundação de Cultura, Educativa MS, Governo de MS, deputada federal Camila Jara e Águas Guariroba.