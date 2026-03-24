Artes em MS: Fundação de Cultura leva artesanato de MS para o Feira em Brasília

21º Salão de Artesanato – Raízes Brasileiras em Brasília/DF, acontece de 1º a 05 de abril

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul garante a participação do artesanato sul-mato-grossense no 21º Salão de Artesanato – Raízes Brasileiras em Brasília/DF, que acontece de 1º a 05 de abril no Pavilhão do Parque da Cidade. No evento vai ser ocupado um espaço coletivo de 50m² para divulgação e comercialização de produtos artesanais de Mato Grosso do Sul.

O evento tem acesso gratuito para todos os visitantes e é um dos principais do país, dando visibilidade e acesso à rica produção artesanal brasileira. A Feira vai reunir 21 estados brasileiros e Distrito Federal e suas comunidades artesãs, em um evento que mostra a grande diversidade da produção artesanal, incentivando a comercialização desses produtos, estreitando suas relações comerciais pela possibilidade de contato direto com o público consumidor e com lojistas.

Vão ser expostas mais de três mil peças artesanais no estande de Mato Grosso do Sul, estimulando o mercado para o consumo dos produtos artesanais, pela possibilidade de identificação com produtos regionais, conhecimento das técnicas e materiais utilizados, histórico dos produtos, beleza e riqueza agregadas à produção. Cada peça exposta no evento tem atrás de si uma história.

Foram selecionados por edital para participar da Feira como Artesão Individual Selma Christina De Souza Brito Beteto, Catarina Marlize Schuquel De Ávila Rodrigues e Ana Vitorino Da Silva Leoderioe as entidades representativas do artesanato AMI (Associação Do Micro Empreendedor Individual Do MS), PROART (Associação De Produtores De Artesanato E Artistas Populares De Mato Grosso Do Sul ) e ARTEMS (Associação De Artesanato De Mato Grosso Do Sul). O Espaço é Cedido pelo PAB (Programa do Artesanato Brasileiro) e a Fundação de Cultura de MS se responsabiliza pela seleção dos artesãos e transporte das peças artesanais.

A Diretora de Artesanato e Moda da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Katienka Klain, explica que o 21º Salão de Artesanato em Brasília abre, no ano de 2026, a temporada da participação do artesanato de Mato Grosso do Sul nas feiras nacionais de artesanato. “Essa é uma feira que vai acontecer em Brasília, no pavilhão de exposição. Então, nós estamos na expectativa de muita comercialização, muita venda, porque é a primeira do ano. Como é a primeira do ano, acaba abrindo esse mercado de artesanato que muitos lojistas ainda não compraram, vão repor o estoque, e aí nós estamos aguardando isso”.

Sobre o 21º Salão de Artesanato – Raízes Brasileiras

O evento reúne exposição e comercialização de peças, oficinas gratuitas de gastronomia e artesanato, praça de alimentação temática e programação cultural com música, cordel, repente, teatro infantil e palhaçaria, contemplando toda a família.

Como uma vitrine da diversidade cultural brasileira, o Salão destaca técnicas e saberes ancestrais e criações que dialogam com o design contemporâneo. O público encontra uma gama de tipologias, como cerâmica, madeira, fibras naturais, bordados, rendas e biojoias, apresentadas em uma ambientação que valoriza cada peça e evidencia a identidade de seus criadores.

Curadorias como a do PAB e Sebrae — DF trazem para Brasília a força de mãos que tecem histórias do país a partir de matérias-primas como barro, madeira, sementes, palha, couro e pedras. São cerca de 100 mil peças que carregam memória, território e tradição, revelando um modelo produtivo que combina valor cultural, geração de renda, uso consciente de recursos e exclusividade.

Este princípio está refletido na operação do evento que trabalha com gestão de resíduos, compensação de carbono, acessibilidade e inclusão produtiva. O Salão reforça, assim, seu papel como plataforma que conecta a economia criativa a valores contemporâneos de responsabilidade social e ambiental.

Participam presencialmente mais de 500 artesãos, além de associações e coletivos que ampliam o alcance do evento. Entidades como a Conart (Confederação Brasileira de Artesãos) e a Cnarts (Confederação Nacional dos Artesãos do Brasil) também marcam presença.

Serviço: O 21º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras será realizado no Pavilhão do Parque da Cidade em Brasília (DF), de e 1º a 5 de abri, Na quarta-feira e quinta-feira das 16h às 22h e no sábado e domingo das 11h às 22h. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Informações no

Instagram: @salaodoartesanatooficial e no site.