Crianças e jovens recebem prêmios por leitura em noite cultural dia 9

O evento, em Campo Grande, contará com a presença da Liga do Bem e haverá distribuição gratuita de livros

Crianças, jovens e adolescentes de Campo Grande vão receber prêmios pela leitura de livros durante todo o ano. Eles receberam incentivo à leitura no início do ano na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Ala Júlio de Castilho) e no sábado, às 19 horas na ‘Noite Cultural de Incentivo à Leitura’, com a participação especial da turma da Liga do Bem (Super-Homem, Mulher Maravilha, Arqueiro Verde e outros).

O evento será no Salão Cultural da igreja, na Avenida Júlio de Castilho, 2.354 e será aberto a toda comunidade. Haverá distribuição gratuita de livros infantis e de adultos entre os presentes.

Além disso haverá 3 palestras, de, no máximo, 20 minutos cada, sobre “A Importância da Leitura por Crianças, Jovens e Adultos”, proferidas pela professora, escritora e poetisa Lora Bertolucci; Criador da Gibiteca de Campo Grande e vereador, Ronilço Guerreiro e o “Super-Homem”, da Liga do Bem, cuja identidade secreta é o professor Adelmo Schucks.

Entre os participantes do Prêmio de Leitura houve quem leu mais de 20, 50 e 100 livros durante o ano. E como todos sabem, a leitura, além de um excelente exercício para o cérebro, proporciona sólida estrutura intelectual no indivíduo, tornando-o capaz de se destacar entre as demais pessoas. A leitura também abre inúmeras portas e oportunidades no futuro do indivíduo.

Os três jovens que mais leram livros durante todo o ano ganharão como prêmio bicicletas, que serão entregues pelas mãos dos super-heróis da Liga do Bem, que darão um brilho especial à noite cultural.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem como um de seus pilares o estímulo à leitura e ao estudo não apenas entre seus membros, mas em toda a comunidade, para que possam crescer profissionalmente e intelectualmente. Isso se reflete em iniciativas como cursos gratuitos de língua inglesa abertos a todos, em algumas alas (sedes) da igreja em Campo Grande e as faculdades e universidades da igreja: Universidade Brigham Young, BYU-Idaho, BYU-Havai e LDS Business College, que também oferecem educação de forma gratuita.

LIGA DO BEM

É um grupo organizado de pessoas voltado para a promoção de assistência social em diversos eixos no estado de Mato Grosso do Sul, com sede em Campo Grande/MS. Ele vem atuando de maneira harmoniosa junto à população do estado há 10, de forma dinâmica em visitas a hospitais, comunidades carentes, abrigos, asilos, instituições e entidades sociais e participando de eventos sociais e para pessoas em situação de vulnerabilidade, sem buscar fins lucrativos.

O projeto foi concebido a partir da premissa na qual aqueles que dele participem, adotem um personagem (herói, figura de quadrinhos ou TV), produzam com recursos próprios suas vestimentas e devidamente caracterizados busquem semear o bem nas ações e visitas que realizamos, respeitando as diferenças de origem, idade, cor, raça, estado civil, crença religiosa, convicção filosófica ou política, situação familiar, condição e saúde física, sensorial e mental ou orientação sexual.

O presidente da Liga, professor Adelmo Schucks diz que “o grupo atua de forma dinâmica, humilde e com muito amor realizando visitas em hospitais, comunidades carentes, abrigos, asilos, instituições e entidades sociais, bem como em eventos sociais e para pessoas em situação de vulnerabilidade” e ressalta que é de suma importância esclarecer que, a a participação da Liga não possui qualquer tipo de fins lucrativos.

Os organizadores da Noite Cultural de Incentivo à Leitura convidam as famílias de Campo Grande para participar dessa atividade no sábado, 9 de dezembro, às 19 horas, no Salão Cultural da igreja, na Avenida Júlio de Castilho, 2.354, Bairro Santo Amaro, com a participação da Liga do Bem e distribuição gratuita de livros.

