Coração Pantaneiro: grupo realiza excursão para compartilhar amor por MS

Com bandeiras e camisetas personalizadas Celso celebra a cultura regional

Com a próxima viagem marcada para Dourados, neste domingo (20), o grupo de excursões ‘Coração Pantaneiro’, de Campo Grande, se reúne para exaltar e mostrar o orgulho de ser sul-mato-grossense, por meio de viagens em diversos municípios do Estado. O grupo já passou por Jardim, Rio Brilhante, Anaurilândia e diversos outros.

Quem lidera o grupo é Celso Davalos, conhecido como ‘Celso Pantaneiro’. Nascido e crescido em Campo Grande, ele acredita que mesmo quem mora no Estado, não conhece suas paisagens, belezas e símbolos de importância, como, por exemplo, a bandeira.

“Meu objetivo é compartilhar a cultura do nosso Estado. Quero que as pessoas respeitem nossa cultura e vejam o crescimento do nosso trabalho, que é humilde, mas significativo. Estamos indo para Dourados, e organizamos um grupo de 51 pessoas para esta viajem. A diretora do nosso clube está muito animada” contou ao jornal O Estado.

Por onde anda, Celso divulga o projeto, com bandeiras e camisetas personalizadas, com os símbolos de Mato Grosso do Sul, como a bandeira, onça-pintada e o tereré. “Temos pessoas usando camisetas em outros estados do Brasil. Não é um trabalho político, mas um esforço genuíno. Estamos criando adesivos e buscando parcerias. Meu projeto é fazer atualizações e criar modelos para carros”.

O preço cobrado pela excursão é por volta de R$ 100, a ida e volta. “Tudo depende da nossa vontade de fazer acontecer. Acredito que, com determinação, podemos mostrar ao povo o quanto amamos nosso estado e o quanto estamos dispostos a divulgá-lo”.

Além disso, devido à crise climática e os incêndios que assolam o Pantanal, Celso acredita que, nesse momento, é ainda mais importante mostrar toda a riqueza natural que existe em MS. “Quero unir forças e somar com todos. A cultura do nosso estado, como o chamamento do tereré, é rica e merece ser respeitada”, argumenta.

“Nosso objetivo é viajar pelo estado, mostrar ao povo a paixão que temos pela nossa cultura e reforçar a importância da união. Estamos sempre abertos a incluir crianças e famílias nas nossas atividades. Cada uma dessas experiências é um presente de Deus”.

Agora, a intenção do grupo é se formalizar, em um tipo de associação. “A pandemia trouxe muitos desafios, mas começamos a nos organizar antes dela, por volta de 2018 ou 2019. Estamos todos unidos em busca de apoio e para celebrar nossa cultura”.

