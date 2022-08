Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Calixto tenta convencer Petruchio sobre as boas intenções de Marcela. Heitor conta ao delegado que viu Kiki saindo da sala de Batista. Teodoro concorda em se casar com Kiki desde que ela mude de vida. Cornélio não aceita que Dinorá tenha aulas num quarto de hotel e ela se dispõe a abandonar o violino. Catarina sente tontura. Dalva convida Dinorá para ir à sua casa. Petruchio quer saber o que Marcela pretende com o empréstimo. Marcela cobra juros e faz Petruchio assinar um documento dando a fazenda como garantia.

A Favorita

Flora finge estar aliviada. Dodi discute com Flora e vai embora. Zé Bob tenta convencer Roberval a revelar quem o ameaça. Lara conta a Irene e Gonçalo que o acampamento foi maravilhoso. Donatela observa de longe o ritual de Augusto César e de outros ufólogos no sítio. Um raio cai próximo a Donatela e a ilumina. Augusto acha que Donatela é Rosana e desmaia de emoção. Flora teme a reação de Dodi contra ela. Manú devolve o envelope lacrado a Dodi. Roberval conta a Zé Bob que o dinheiro da Blue Diamod vem do tráfico de armas pesadas.

Além da Ilusão

Davi se revolta com o resultado de seu pedido de revisão criminal. Isadora se assusta com a reação de Joaquim ao ouvir o nome de Abel. Iolanda mente para se aproximar de Rafael Antunes. Letícia se incomoda ao ver Bento abraçar Silvana e Lorenzo percebe. Olívia e Tenório se casam. Passam-se três meses. Heloísa entra em trabalho de parto e vai para o hospital. Mercedes desiste de entregar seu filho para Úrsula, que se desespera. Matias tem um surto, e vê Úrsula no hospital. Úrsula rouba o bebê de Heloísa.

Cara e Coragem

Ítalo se entristece com a revelação de Anita sobre Jonathan. Marcela manda Paulo investigar a explosão do carro de Pat e o desaparecimento de Baby. Jonathan conta para Pat que Ítalo tinha um relacionamento com Clarice quando ela morreu. Rebeca indaga Danilo sobre o suposto assalto. Danilo obriga Bob Wright a fingir que também apanhou durante o assalto, mas Rebeca percebe que os machucados dele são falsos. Gui repara que Alfredo e Pat não estão bem. Milton incentiva Alfredo a investir em Olívia.

Pantanal

José Lucas fica arrasado com a ausência de José Leôncio em seu casamento com Érica. José Leôncio acaba atendendo ao pedido de Filó para hospedar Maria Bruaca, mas deixa claro a Alcides que o peão está abusando de sua bondade. Zuleica se preocupa ao saber que Roberto e Renato saíram de barco sozinhos. Trindade aconselha Alcides a não envolver Muda na vingança contra Tenório. Tibério proíbe Muda de falar com Alcides. Tenório pede ajuda a José Leôncio para encontrar os filhos e acaba vendo Maria Bruaca.

Poliana Moça

Joana diz para Claudia que está gostando da nova versão de Sérgio. Celeste mente para Luca sobre o encontro com Tânia. A namorada de Otto surge na faculdade da garota. Violeta e Waldisney falam que vão aprimorar o sistema do Pinóquio. Roger anuncia ao boneco que tem uma surpresa que vai transformá-lo em um menino de verdade. Tânia dá um relógio de presente a Otto. Roger declara que precisa de insumos para transformar Pinóquio em garoto. Raquel, Brenda e Celeste visitam a antiga casa de Marcelo para alugar.