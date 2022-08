Assistência para apicultores cresceu 52% em MS

De acordo com os dados da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul), ao final de 2021, o estado registrava 27.742 caixas de abelha e nos primeiros sete meses de 2022 houve crescimento de 14,98%, totalizando 31.898 caixas em julho.

Os 10 principais produtores do estado respondem por 48,3% do total de colmeia do estado. Destes, o Senar/MS tem turmas da ATeG em oito. Anaurilândia, Campo Grande e Nioaque lideram a lista.

Custo de produção

Mais um ponto de destaque no mercado de mel de MS é o custo de produção dos produtores atendidos pelo Senar. De acordo com a coordenadora da ATeG Apicultura, Janaina Gheller, comenta que os dados exemplificam o bom manejo. “Os dados mostram uma média de 12,25 reais por quilo de mel. São resultados do manejo adequado e da gestão profissional que o técnico de campo orienta”.

No primeiro trimestre deste ano, os 387 produtores assistidos pelo Senar/MS produziram 31,3 toneladas de mel.

