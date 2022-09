Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Petruchio fica atônito e pede que esqueça essa história. Lindinha o beija. Catarina os surpreende e decide ir embora. Lindinha mente dizendo que não foi a primeira vez e sempre foi assediada por Petruchio. Januário desfaz as mentiras de Lindinha, que confessa tudo a Catarina e vai embora, injuriada. Calixto pede Mimosa em casamento e ela desmaia. Catarina suspeita que Petruchio está armando alguma coisa. Mimosa aceita o pedido de casamento de Calixto. Neca emburra. Candoca manda Heitor parar de arrastar a asa para ela.

A Favorita

Irene diz a Copola que eles devem esquecer o que aconteceu. Leonardo observa Stela no riacho. O celular de Leonardo toca e ele se esconde. Stela vai embora assustada. Diva descobre que Tito tirou o dinheiro da conta conjunta. Tito diz que transferiu para a conta de uma companheira, Elaine, para não serem rastreados. Tito vai embora combinando de encontrar Diva no aeroporto. Diva segue Tito. Diva flagra Tito e Elaine juntos na estação de trem. Diva leva Tito embora sob ameaça. Irene convida Gonçalo para jantar no jardim, mas ele alega cansaço.

Mar do Sertão

José encontra Manduca e Joca e os leva até Candoca, sem ser visto. O Coronel questiona sobre o homem misterioso. Deodora sugere que o Coronel compre as terras de Timbó por um preço baixo, na intenção de vendê-las para Laura. José conta sua história para Candoca. José se apresenta a Padre Zezo, e Anita ouve as confissões do homem. Anita comenta com Cira sobre a volta de Zé Paulino. A mando de José, Laura compra a pousada de Quintilha. Tertulinho promete tirar a vida de José. Cira divulga a notícia de que Zé Paulino não morreu.

Cara e Coragem

Pat e Moa ficam boquiabertos com a revelação de Danilo. Alfredo leva Joca para conhecer sua casa, e Olívia fica alerta. Andréa pede para Bob dar uma bolsa de estudos para Lucas. Nadir mostra para Pat o desenho que encontrou de Gui. Pat e Moa discutem com Ítalo. Regina, Leonardo e Danilo reforçam a ideia de plantar para Ítalo uma pista falsa sobre a morte de Clarice. Marcela e Paulo descobrem que Ítalo é milionário. Renan faz um show na companhia de dança e é ovacionado. Gui chora ao ver Pat e Moa se beijando.

Pantanal

José Leôncio diz a Guta e Marcelo que irá procurar por Roberto. Tenório manda Solano encontrar Roberto. Ari avisa a José Leôncio que o corpo de um menino com a descrição de Roberto foi encontrado no rio por um vizinho. Marcelo comunica à família que o corpo é de Roberto. Tenório cobra de Solano a verdade sobre a morte de Roberto. Irma diz a Mariana que pressente mais tragédias. Filó sugere que José Leôncio faça exames em São Paulo, depois que ele sente um cansaço. Guta diz a Tenório que está esperando um filho.

Poliana Moça

Luísa explica a Marcelo sobre o passo a passo da adoção. João pergunta à Helena até quando eles ficarão brigados. Jefferson questiona Brenda sobre os planos para o futuro. Eugênia revela a Davi que pediu à mãe biológica dos meninos para que se afastasse. Na rádio, Éric fala que gosta muito de Poliana e a pede em namoro. Raquel explica ao pai que André dormiu sozinho no sofá, enquanto ela e as meninas dormiam desacompanhadas no andar de cima. Sérgio conta a Joana que passou a noite na casa de Jefferson.