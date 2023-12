Confira a Programação Natalina para hoje na Cidade do Natal e 14 de julho

Programação Natalina – Neste sábado (23) em Campo Grande haverá apresentações na 14 de julho e Cidade do Natal; Confira quais são:

14 de Julho

Quem se apresenta no palco montado na Praça Ari Coelho é o Grupo Filhos de Campo Grande, a partir das 20 horas.

A parada natalina na Rua 14 de Julho acontece todos os dias às 19h.

Cidade do Natal

O Grupo A origem abre a programação com o espetáculo de natal às 17h deste sábado (23) na Cidade do Natal. Em seguida, às 19 horas, quem comanda a animação é cantora Fabiana Hilgert. Para encerrar a programação da noite, às 20 horas se apresenta o artista Nando Dutra.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. A abertura do local é às 17h30 e encerra as atividades às 22h.

