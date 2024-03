Comitiva Cultural começa com seminário e espetáculo

Dia do Teatro e Circo são comemorados hoje com início de projeto

Em celebração ao Dia Mundial do Teatro, 27 de março, o palco se expande para além dos grandes centros urbanos, alcançando comunidades distantes. O projeto “Comitiva Cultural” inicia suas atividades com uma programação diversificada, iniciando o Seminário de Teatro – Linguagem, Estética, Sustentabilidade. Este evento, que promete despertar reflexões profundas, apresenta também o espetáculo “Os Corcundas” com Circo do Mato a partir das 18 horas, na sede do Teatral Grupo de Risco.

O projeto estará percorrendo diversos municípios do Estado, movimentando o mês de abril com diversas atrações. Entre os dias 4 e 5 de abril, a equipe passara por Camapuã e Paraíso das Águas, seguidos por Campo Grande no dia 6, Selvíria e Inocência nos dias 9 e 10, e Laguna Carapã e Caarapó nos dias 11 e 12. Cada parada reserva surpresas únicas, com duas apresentações distintas em cada localidade, garantindo uma experiência enriquecedora para todos os presentes.

O cerne da proposta reside na democratização da arte, alcançando regiões historicamente negligenciadas pela produção cultural do estado. A rota meticulosamente traçada considera não apenas questões geográficas, mas também a realidade socioeconomia e cultural de cada localidade. Com um olhar atento para as comunidades rurais e periféricas, a Comitiva Cultural se propõe a quebrar barreiras e conectar pessoas através da magia do teatro.

Ao todo, nove municípios serão agraciados com essa iniciativa transformadora Todas as atividades são oferecidas de forma gratuita, garantido o acesso total à arte para todos os interessados. O projeto é realizado por meio do FIC/2022 Fundo de Investimento Cultural, sob os auspícios da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Sete grupos teatrais de renome compõem o elenco itinerante do Comboio, cada um contribuindo com sua singularidade e talento. Desde o Circo do Mato ao Teatral Grupo de Risco, passando por Flor e Espinho, Fulano Di Tal, Identidade Cultural e Imaginário Maracangalha. Um total de 14 espetáculos dos mais variados temas e estilos prometem encantar e inspirar plateias ávidas por cultura.

Fernanda Kunzler, produtora do projeto, expressa sua satisfação com a seleção de municípios até então pouco contemplados pela cena cultural do Estado. “Escolhemos sete cidades que raramente têm o privilégio de receber artistas de Mato Grosso do Sul. Elas estão situadas em diferentes regiões, cada uma com suas peculiaridades, e temos certeza de que grande parte do público terá sua primeira experiência teatral conosco”, ressalta Kunzler.

Dia do Circo

O dia Nacional do Circo também é comemorado no dia 27 de março. O projeto “Comitiva Cultural” traz o renomado Circo do Mato para celebrarem essa data também, levando arte para todos os cantos de Mato Grosso do Sul. O Circo do Mato surgiu organicamente no final dos anos 90, quando um grupo de amigos já envolvidos com teatro decide explorar também o universo circense. Em 2003, em parceria com o Grupo Ubu, estabelecem a Casa Teatro Circo, um espaço dedicado à promoção de espetáculos, oficinas e projetos culturais. A partir de então, o Circo do Mato se consolida como um ponto de referência nas artes cênicas do Estado, explorando a junção entre circo e teatro, sempre com foco na crítica social e no lúdico.

Buscando alcançar públicos diversos, inclusive em áreas rurais e distritos, o Circo do Mato não se limita às fronteiras do estado ou do país, participando de festivais internacionais e intercambiando culturas e experiências.

Por meio de suas ações culturais, o grupo não só leva arte e entretenimento à sociedade, mas também promove a formação artística, o desenvolvimento de plateias e o fortalecimento de valores críticos e sociais.

Laila Pulcherio, dirigente e produtora cultural do Circo do Mato fala sobre a importância do Dia do Circo e em estar envolvida com o projeto do Comboio. “É importante o Dia Nacional do Circo para que esse ofício milenar não caia no esquecimento, e uma honra apresentarmos no projeto Comboio justo nesse dia!”

Por Amanda Ferreira

