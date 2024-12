Com música ao vivo, Leitão no Rolete acontece neste domingo no CTG Farroupilha

Neste domingo, 1º de dezembro, o CTG Farroupilha, o Centro de Tradições Gaúchas mais antigo de Campo Grande, realiza sua última atividade de 2024. A programação do ano será encerrada com um dos eventos mais tradicionais da casa: o Leitão no Rolete, acompanhado de diversos pratos como salada, arroz, mandioca, farofa e frango assado.

Os ingressos para o almoço podem ser comprados antecipadamente por R$ 60,00 através do whatsapp oficial do CTG (067- 99290-7049) ou na portaria, no dia do evento, quando estará custando R$70,00. Crianças com até 7 anos de idade não pagam, de 8 a 12 anos pagam meia. O ingresso dá direito à repetição do almoço e bebidas e sobremesas serão vendidas a parte no local.

Na parte da tarde haverá baile com o Grupo Eco do Pantanal. Para aqueles que quiserem apenas prestigiar o show, a entrada será gratuita após as 14 horas.

Local

O CTG Farroupilha está localizado na Avenida Heráclito Diniz de Figueiredo, 930, bairro Monte Castelo, Campo Grande (MS).