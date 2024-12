10º Festival Brincaturas & Teatrices apresenta diversas expressões artísticas neste fim de semana

Casa de Ensaio dedica edição em homenagem a artistas de MS

Uma celebração a cultura de Mato Grosso do Sul. Esse é a temática do 10º Festival Brincaturas & Teatrices, realizado neste sábado (30) e domingo (01) pela Casa de Ensaio. Por meio de diversas expressões artísticas, 85 alunos do projeto ‘Brincaturas & Teatrices apresentam novo ato artístico e convidam a população a prestigiarem e celebrarem a arte do Estado.

O festival é uma oportunidade de homenagear grandes nomes da arte do estado, como Paulo Simões, Manoel de Barros, Antônia Hanneman e Lucia Barbosa, integrando música, poesia e artes visuais. Nesta edição, o tema do Ato Artístico, principal momento do festival, será ‘Só meu coração está batendo desigual’, em referência ao clássico ‘Trem do Pantanal’, de Paulo Simões.

Criado pela artista-pesquisadora Lais Dória (também fundadora da Casa), o ´Brincaturas & Teatrices´ é um programa anual de oficinas artísticas oferecido para crianças e adolescentes (entre 7 e 17 anos) de toda a capital. Com encontros semanais, os participantes têm acesso a oficinas de Teatro, Dança, Música, Artes Visuais e Literatura. Durante um ano, os participantes passam por todas as oficinas ampliando horizontes culturais, desenvolvendo habilidades específicas e descobrindo seus sonhos, muitas vezes adormecidos.

‘Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual’

O Festival é uma celebração, repleta de atividades, performances, oficinas e apresentações. Dentro da programação está o Ato Artístico, momento especial em que os alunos apresentam aos familiares, amigos e ao público em geral, muito do que aprenderam durante o programa.

“O Festival é um momento no qual fazemos um resgate da Casa e, neste ano, em especial, um resgate de memórias, origens, costumes do nosso estado de Mato Grosso do Sul (tema do Ato Artístico deste ano!). Pra nós, dentro desse processo, foi muito bacana poder resgatar com os alunos nomes de grandes artistas que temos aqui em MS, que eles não tinham conhecimento; alguns não conheciam ‘Trem do Pantanal’, por exemplo. Então, fomos apresentando para eles, traçando todo um caminho durante esse semestre para que eles conhecessem a cultura do estado onde residem, os artistas das artes visuais, da música, da poesia!”, conta Ennesli Granjeiro, coordenadora pedagógica da Casa de Ensaio.

“Estamos comemorando os 10 anos do festival Brincaturas e Teatrices . A ideia do festival é promover um encontro das produções realizadas na Casa de Ensaio ao longo do ano, que chamamos de atos artísticos. É nesse momento que crianças e adolescentes apresentam todo o processo criativo desenvolvido durante o ano, o festival abre espaço para outros artistas que desejam compartilhar seus trabalhos, promovendo rodas de conversa e momentos de troca com a comunidade e as famílias”, explica o coordenador da Casa, Marcos Mattos, para o jornal O Estado.

Programação

O festival começa no sábado (30), às 14h, com uma abertura oficial. Até às 15h, será realizada uma aula de yoga para os alunos e das 14h30 às 17h, haverá performance de grafite com o tema ‘Trem do Pantanal’, conversando com o Ato Artístico.

No meio da tarde, das 15h30 às 16h, uma mostra artística e das 16h às 18h30 será realizada uma roda de conversa com o tema ‘Como está a cultura de MS?’. E, às 19h, é a vez do ‘gran finale’, com o Ato Artístico ‘Só meu coração está batendo desigual’ com uma super homenagem a Paulo Simões, convidado especial da noite.

Já no domingo (1º), as atividades começam às 14h com oficina de fotografia com Marcelo Pina. Das 14h às 18h será possível apreciar diversas instalações de artes visuais produzidas pelos alunos. A partir das 15h serão exibidos documentários criados pelos alunos sobre a Casa de Ensaio. Das 15h às 16h, Roberta Siqueira realiza uma oficina de Danças Circulares para adultos (pais e familiares, público em geral). Das 15h às 16h30, contação de histórias com Kelly Zerial. E, das 16h15 às 16h30, performance dos alunos.

A programação segue com diversas atividades: às 16h30 lançamento de livro, às 17h30 apresentações dos alunos e, às 19 horas, uma nova oportunidade para assistir o Ato Artístico ‘Só meu coração está batendo desigual’.

“O Ato Artístico é o resultado do que foi construído, de tudo aquilo que foi plantado durante este ano e, que agora, será colhido no palco, nas apresentações, nos trabalhos desses alunos incríveis! Eles imaginaram, tiverem ideias, debateram, criaram, executaram juntos. O coletivo e o afeto estiveram presentes o tempo todo nesse processo de arte transformação pelo qual eles passaram e que está resultando no nosso Ato Artístico!”, finaliza Ennesli.

Serviço: o ’10º Festival Brincaturas e Teatrices´, do programa ´Brincaturas & Teatrices´, da Casa de Ensaio, acontece sábado (30) e domingo (01), sempre a partir das 14 horas, na Casa de Ensaio (rua Visconde de Taunay, 203, bairro Amambaí), com entrada gratuita. Acompanhe o projeto ´Brincaturas & Teatrices´ pelo Instagram da Casa de Ensaio.

Por Carolina Rampi