Com influência do folk e do pop-rock, cantor gospel lança canção e clipe “É Só o Amor”

Envolvido com a música desde a infância e contando com o apoio dos pais, o cantor e pastor auxiliar na Igreja Vitória no Mato Grosso do Sul, Geisson Augusto lança a canção autoral “É Só o Amor”, com uma mensagem sobre o amor incondicional e perfeito de Deus.

”Essa canção é muito importante e especial para mim, pois eu fui o primeiro a ser ministrado por ela. Estava em uma fase de muito medo e ansiedade e o Espírito Santo começou a ministrar em mim o amor de Deus, que só Ele, o Perfeito Amor, lança fora o medo. Então comecei a compor sobre isso e acredito que essa música será a resposta na vida de todos aqueles que assim como eu precisam vencer todo tipo de medo” afirma Geisson.

Sempre envolvido em todas as áreas de seus projetos, Geisson Augusto também idealizou a capa do single como forma de simbolizar o amor de Deus. ”Quando pensamos em amor, a primeira coisa que vem a nossa mente é um “coração“ e quando pensamos no amor de Deus o que nós lembramos é da “cruz“ mostrando o sacrifício de seu filho Jesus por nós.”

Com um estilo musical que engloba o folk, o pop-rock e o indie, Geisson tem como principais referências o irmão Eberson Luiz e os cantores Cory Asbury, Brandon Lake e Michael W. Smith. Músico autodidata, que além de cantar e compor também toca violão, contrabaixo, bateria, teclado e escaleta, Geisson Augusto já se apresentou em vários estados do Brasil e até na Bolívia e no Paraguai.