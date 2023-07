Dia começa com temperaturas amenas, e segunda-feira será de tempo seco

A smeana começou com temperaturas amenas em Campo Grande nesta sgeunda-feira (03), mas a previsão indica tempo instável, com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, devido a ação de uma grande massa de ar quente e seco.

De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas seguem amenas ao amanhecer e sobem rapidamente ao longo do dia com máximas que podem ultrapassar 32ºC.

Ainda segundo ela, o índice de umidade do ar fica entre 20% e 40%, reforçando a necessidade de hidratação. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também prevê um tempo estável com poucas nuvens em Campo Grande, com temperatura mínima de 17°C e máxima de 29°C. Não há previsão de chuva para os primeiros dias de julho no Estado.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%. O aviso começa ao meio-dia e é válido até às 18h, podendo ser renovado.

Uma das principais consequências do tempo seco é a desidratação, que causa irritação nos olhos, garganta e pele. Também é outro efeito comum o ressecamento das mucosas das vias aéreas, que favorece o surgimento de alergias, distúrbios respiratórios, gripes e resfriados.