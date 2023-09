Com abertura de Dora Sanches, Simone realiza show gratuito em MS

No segundo domingo de outubro, dia 8, o Parque das Nações irá receber, de forma gratuita, o show da consagrada Simone, com abertura da campo-grandense Dora Sanches. Os shows começam a partir das 17h, com entrada franca.

Dora Sanches

Com apenas 23 anos e uma maturidade musical incomum, Dora é ao mesmo tempo, uma artista popular e sofisticada. Atenta às questões da sua geração, a sul-mato-grossense esbanja versatilidade em canções que vão do pop ao MPB, sempre conservando os elementos rurais de sua origem.

Prestes a alcançar a marca de 500 mil streams no Spotify com a faixa de estreia ‘Nunca É Tarde Demais’, a cantora lança agora o single ‘Fora De Alcance’. Produzido pelo vencedor do Grammy Award, Moogie Canazio, o EP de Dora foi gravado no EastWest Studios, em Los Angeles, com alguns dos principais músicos de mainstream internacional.

Simone

A turnê ‘Tô Voltando’, que começou deste abril, celebra os 50 anos de carreira da cantora, percorrendo – clássico por clássico, hit por hit – sua imensa trajetória como uma das maiores intérpretes da música brasileira. O roteiro faz um apanhado das grandes canções que a artista lançou nessas cinco décadas: joias escritas por nomes como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque, entre tantos outros, cujas primeiras versões ganharam o Brasil por meio da voz de Simone, conquistando logo nossa memória afetiva e entrando para sempre no cancioneiro nacional. O espetáculo tem direção musical de Pupillo e direção artística de Marcus Preto.

Nascida em Salvador no Natal de 1949, Simone estreou como cantora profissional em 1973. De lá para cá, gravou 31 álbuns de estúdio e seis ao vivo, alguns produzidos especialmente para o mercado internacional. Teve quase 50 canções em trilhas de novelas e incontáveis hits em listas das mais tocadas no país. Em 1979, lançou o excepcional Pedaços, álbum que a colocou definitivamente no panteão das maiores intérpretes da história da música brasileira. A partir de meados da década de 1980, não havia álbum de Simone que não batesse as 400 mil unidades vendidas. Já nos anos 1990, o temático 25 de Dezembro bateu 1,5 milhão de cópias em menos de dois meses – e segue no posto de álbum natalino mais ouvido do país. Nos anos 1990 e 2000, dedicou discos e espetáculos a Martinho da Vila e Ivan Lins, dois de seus compositores prediletos. O álbum de estúdio mais recente, Da Gente, foi lançado no ano passado e jogou luz sobre a nova geração da música nordestina.

No palco, Simone também bateu recordes. Um bom exemplo é seu espetáculo de 1982, que lotou nove apresentações no Ginásio do Ibirapuera (SP), em três semanas seguidas, com cerca de 15 mil pessoas por noite. Como personalidade extra-musical, Simone ditou moda e comportamento, expandindo padrões estéticos e sexuais e abrindo o caminho para mulheres de sua geração e das posteriores – artistas ou não.

Tô Voltando é a festa que celebra toda essa história. Que comemora tantos sonhos já sonhados e tantos voos já voados pela Cigarra em 50 anos de carreira. Mas também é o rimeiro de tantos voos e sonhos que ela ainda vai realizar. Começar de novo, sempre.

