Cine Concerto no MIS traz ao público a experiência de música ao vivo da época do cinema mudo

Cinema com música ao vivo executada durante exibição do filma, será a experiência proporcionada como na época do cinema mudo. O MIS (Museu da Imagem e do Som) irá exibir neste sábado (14), às 19 horas o filme Metrópolis, de Fritz Lang (1927), com trilha sonora ao vivo de um grupo de artistas franceses em turnê pelo Brasil.

O evento se chama Cine Concerto, e é realizado pela Embaixada da França juntamente com a Aliança Francesa de Campo Grande, em parceria com Secretaria de Cidadania e Cultura do Estado (Secic), Fundação de Cultura de MS (FCMS) e Museu da Imagem e do Som.

Estas instituições parceiras trazem para Campo Grande a Associação de Pesquisa do Folclore Imaginário (ARFI), um coletivo de artistas franceses que vão realizar os concertos associados à exibição de filmes nos dias 12, 13 e 14 de maio, sempre às 19 horas.

Os eventos são abertos ao público e com entrada franca. Serão exibidos filmes clássicos do expressionismo alemão, mudos e com a trilha sonora ao vivo sendo executada e improvisada por um coletivo de artistas franceses.

Nos dias 12 e 13, quinta e sexta-feira, a exibição será no Sesc Cultura. No MIS o evento será realizado no dia 14, sábado, às 19 horas, com apresentação do filme Metrópolis de Fritz Lang (1927).

“O Cine Concerto acontece graças à parceria de longa data do MIS com a Aliança Francesa. São mais de 10 anos de mostras e outras atividades, e agora estamos sendo abrilhantados recebendo esse clássico mundial do cinema mudo com artistas franceses fazendo a trilha sonora ao vivo. Com certeza uma experiência fantástica para o público do MIS de MS”, comentou a coordenadora do Museu da Imagem e do Som, Marinete Pinheiro.

Todas as exibições, tanto no Cine Cultura quanto no MIS são abertos ao público com entrada franca. Participe!

Veja mais noticias no site O Estado Online e no facebook e instagram.

Com informações do Portal MS