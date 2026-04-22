Cine Câmara estreia com Curupira – O Herói da Mata em São Gabriel do Oeste

Atividade faz parte de ação especial em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas

A Câmara de São Gabriel do Oeste realizará, no dia 22 de abril, às 14h, a primeira sessão do Cine Câmara. O evento será destinado a 50 crianças da rede municipal de ensino e terá como atração o filme Curupira – O Herói da Mata. A atividade faz parte de uma ação especial em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, celebrando também o folclore brasileiro e promovendo a conscientização ambiental.

A iniciativa integra o programa Rota Cine Câmara MS, coordenado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O projeto leva sessões gratuitas de cinema com foco em educação, cultura e cidadania, permitindo que crianças e jovens tenham acesso a conteúdos que estimulam valores sociais e ambientais. A proposta reforça o compromisso da Câmara com a formação cultural das novas gerações.

O filme Curupira – O Herói da Mata narra a história do protetor místico da floresta, Curupira, que utiliza poderes extraordinários para enfrentar ameaças humanas e sobrenaturais. Na trama, uma corporação extraterrestre liderada pelo bilionário Maun planeja destruir o Pantanal para gerar energia, e o herói precisa unir forças para salvar seu lar. A história combina aventura e fantasia, cativando o público infantil e familiar.

Além de entreter, a produção carrega uma mensagem importante sobre a conservação ambiental. Ao trazer à vida uma figura do folclore brasileiro, o filme estimula a empatia pelo meio ambiente e a valorização da cultura local. Essa abordagem educativa é ideal para despertar nas crianças o senso de responsabilidade com a natureza e a história do país.

Os interessados em acompanhar as próximas sessões do Cine Câmara devem acompanhar os canais oficiais da Câmara de São Gabriel do Oeste. A iniciativa promete ser um espaço de diversão e aprendizado, fortalecendo a cultura, a cidadania e a preservação ambiental entre os participantes.

Por Amanda Ferreira