Universidade de Hainan se une a parceiros internacionais para enfrentar desafios tropicais

A Universidade de Hainan, juntamente com sete universidades e instituições de pesquisa científica em regiões tropicais ao redor do mundo, iniciou os preparativos para o estabelecimento da Liga das Universidades Tropicais (LTU, na sigla em inglês), informou a entidade localizada em Haikou, capital da Província de Hainan, no sul da China.

A LTU é uma plataforma multilateral de cooperação internacional para promover a educação superior e o desenvolvimento socioeconômico nas regiões tropicais, que abrigam 40% da população mundial.

Iniciado pela Universidade de Hainan e pela Academia Chinesa de Ciências Agrárias Tropicais, os outros seis membros fundadores incluem a Universidade do Cairo, no Egito, a Universidade de Chulalongkorn, na Tailândia, o Instituto de Tecnologia de Bandung, na Indonésia, a Universidade de São Paulo, no Brasil, a Universidade da Malásia e a Universiti Teknologi Petronas, na Malásia.

Todos os membros fundadores expressaram um compromisso comum de desenvolver a aliança em uma potência global de educação e inovação, contribuindo para a formação de uma comunidade de regiões tropicais.

Luo Qingming, reitor da Universidade de Hainan, disse que a criação da liga é de grande significado prático para encarar efetivamente os desafios enfrentados pelo desenvolvimento das regiões tropicais e até mesmo do mundo, especialmente questões comuns em áreas como segurança alimentar, mudanças climáticas e saúde pública.

Por Xinhuan News.