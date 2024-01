Ceramista selecionada irá representar MS no Pará

Classificada com a melhor pontuação, ceramista vai ao MIC BR 2023, no Pará, representando MS

A artesã Maria Celina Piazza, famosa pela marca de acessórios “Maria Karaguatá”, é uma das selecionadas para participar do MIC BR 2023, que acontece na cidade Belém/ PA, entre 8 e 12 de novembro. Realizado desde 2018, a proposta do evento é fomentar e internacionalizar a indústria criativa brasileira e destacar a cultura como um potencial econômico e social. Na edição atual, a ceramista sul-mato- -grossense é uma das classificadas com a melhor pontuação de sua categoria – moda, alçando quase a nota máxima de 30, com apenas um ponto de desvantagem – e projeta uma experiência significativa e repleta de oportunidades no evento. “Eu me inscrevi e houve uma seleção por especialistas. A partir de critérios indicados neste edital, obtive a maior pontuação no setor de moda na região Centro-Oeste. Fiquei muito feliz!”, revela Maria.

Natural de Porto Alegre/RS, mas campo-grandense há 43 anos, Maria chegou na Capital em 1980, para ministrar aulas de química na UFMS (Universidade Federal Mato Grosso do Sul), local onde constituiu uma carreira acadêmica profícua. Com a aposentadoria, Maria pôde florescer como ceramista, arte na qual já sentia um profundo interesse. “Venho de uma família de artistas plásticos e artesãos. Mas, eu não trilhei um caminho profissional nesse sentido, sempre senti que precisava expandir e viver esse aspecto criativo e escolhi me expressar por meio da cerâmica. Meu primeiro contato com essa arte foi aos 15 anos, com minha mãe, a quem sou grata e levo sempre no coração do meu trabalho! A cerâmica abre diversas possibilidades e também está muito relacionada tecnicamente à química, minha área inicial de formação.”

Em dias atuais, a artesã é especialista em design de mobiliário, uma linha ligada à arquitetura e ao home design – vertente que prioriza aspectos funcionais que correspondam às necessidades dos seus usuários, em conjunto, visa expressar características culturais ou de épocas específicas, agregando valores significativos às peças – é com esses atributos que Maria recebeu, em 2018, o selo “SPFW Ama”, que visa premiar marcas e coleções nacionais que sejam inovadoras e originais.

“As características da Maria Karaguatá são fortes e marcantes. Quando uma pessoa escolhe uma peça para usar, está comunicando uma ideia de força e empoderamento. Também, há uma cumplicidade com quem adquire peças autorais, de reforço à economia criativa e valorização da arte.” As coleções produzidas por Maria estão constantemente vinculadas a pautas sociais, trazendo para o universo dos acessórios, além da estética, a responsabilidade de transmitir uma mensagem de renovação e possibilidades a quem usa.

Coleção

A coleção “Verbum”, em parceria com a design Ariane Osshiro, é a prova desse propósito. Em um evento realizado ontem (22), na Cufa (Central Única das Favelas), denominado “Desfile Florescer”, que Maria e Ane apresentaram a coleção de acessórios, visando estimular a autoestima feminina e incentivar a aceitação sobre a pluralidade de corpos, cores e credos. Ao todo, foram expostos colares feitos com cerâmica e cordas, com palavras de motivação e inspiração, como empatia, coragem e epifania. Cada peça continha uma palavra emblemática, a síntese de alguma história de coragem e força feminina que inspirou a produção.

A coleção apresentada no evento, também destinou parte da renda à Central. Ariane, parceira de produção, ressalta, com orgulho, o fato de ter uma representação sul-mato-grossense em um evento como o MIC BR 23. “O ‘colab’ que fizemos foi surpreendente, eu idealizei as peças e a Maria produziu muito melhor do que eu esperava! Estou muito orgulhosa com essa participação, Maria me inspira com sua dedicação.

Com o intuito de promover, nacional e internacionalmente, a economia criativa de diversos setores artísticos-criativos do Brasil, o evento contempla 260 empreendedores culturais para cinco dias de atividades intensas, voltadas ao mercado da indústria, que pretendem fomentar e impulsionar o crescimento dos agentes culturais e das indústrias criativas.

As atividades programadas vão desde rodadas de negócios, atividades de networking, showcases, mentorias, mesas de debates, atividades culturais e muito mais. Com o investimento de um milhão, os empreendedores selecionados contemplam os seguintes setores: artesanato, audiovisual e animação, circo, dança, design, editorial, hip hop, jogos eletrônicos, moda, museus e patrimônio, música, teatro e áreas técnicas relacionadas à economia criativa. “Faremos cursos e formações. Estou muito entusiasmada, não só pelos negócios mas também pela formação e, claro, para aproveitar os eventos culturais que serão apresentados. Neste ano, a Argentina será convidada especial. Quem sabe a Maria Karaguatá vai para lá! É um evento importante e congrega produtores de cultura e compradores em rodadas de negócios. É uma super oportunidade. Só de ter sido selecionada já dá bastante força para a marca. Espero interagir com outros produtores e ampliar as conexões.”

Este ano, o MIC é realizado no Norte, com o intuito de valorizar as potencialidades comerciais da região. Aos interessados pelo evento, acesse @micbr e a marca Maria Karaguatá, pode ser encontrada no perfil @mariakaraguata, no Instagram.

Por Ana Cavalcante – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

