Integrante de ‘tribunal do crime’ de MS é preso em São Paulo

Na última semana, um dos foragidos da Operação Sepulcro foi preso no Estado de São Paulo. Ele era monitorado pela SIG (Seção de Investigações Gerais) e NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas.

O suspeito passou pelos municípios de Andradina e Mirassol, em São Paulo. Ele foi preso por uma equipe da Polícia Militar, na cidade de São José do Rio Preto. Agora aguarda seu recâmbio para a cidade de Três Lagoas para responder ao processo preso, à disposição da Justiça da Comarca.

A Operação Sepulcro foi a conclusão das investigações desenvolvidas pela SIG e pelo NRI de Três Lagoas/MS, referentes a três homicídios ocorridos no município ano passado, praticados por indivíduos integrantes de uma organização criminosa.

Na época, três pessoas foram assassinadas num período de 15 dias, e os corpos foram encontrados em regiões periféricas, parcial ou totalmente carbonizados, com as mãos amarradas, e deixados em locais ermos, indicando a prática dos chamados “tribunais do crime”. As investigações duraram aproximadamente dez meses.

Ao final das investigações, a Polícia Civil representou por 26 mandados de prisão, e 13 mandados de busca e apreensão. A operação se desenvolveu simultaneamente em três Estados da Federação, nos municípios de Três Lagoas, Dourados, Campo Grande, Andradina, São Paulo e Fortaleza, Ceará.

Após a conclusão dos trabalhos policiais, todos os suspeitos foram denunciados pelo Ministério Público acusados da prática dos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, e ocultação de cadáver. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Três Lagoas, sendo a ação penal instaurada.

As condenações podem chegar a quase 50 anos de prisão.