Casa da Cultura expõe obras em pintura realista

A Casa da Cultura recebe, a partir desta sexta-feira (29), a exposição “Momentos”, do artista plástico Edino Lima Junior. A mostra segue aberta ao público até o dia 3 de julho, com entrada gratuita.

Localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, a exposição reúne uma série de pinturas produzidas em óleo sobre tela, trazendo obras que retratam emoções, memórias e situações do cotidiano por meio da técnica realista.

A proposta da mostra é promover uma conexão entre o público e as obras, despertando identificação e reflexão através das cenas e sentimentos retratados nas telas.

Segundo o artista, a exposição busca convidar o visitante a desacelerar e observar os detalhes presentes nas experiências da vida.

“Espero que esta exposição seja um convite à pausa. Cada tela foi pensada para capturar experiências e sentimentos que fazem parte da vida de todos nós. Meu desejo é que o público se reconheça em algum desses momentos retratados nas obras”, destaca Edino Lima Junior.

Professor de arte e especialista em pintura a óleo realista, o artista desenvolve trabalhos voltados à valorização das técnicas clássicas da pintura, utilizando luz, cores e detalhes para transmitir emoção ao público.

A escolha da Casa da Cultura reforça a valorização dos espaços culturais da Capital e o incentivo ao acesso da população à produção artística sul-mato-grossense.

A exposição “Momentos” pode ser visitada gratuitamente entre os dias 29 de maio e 3 de julho.

Por Prefeitura de Campo Grande