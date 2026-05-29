Agenda cultural: fim de semana tem Festival do Hambúrguer, Festa Junina e Araruna Fest

Capital e interior recebem eventos de eletrônicos, teatro, shows, e o grande Torresmofest

Revoada Cultural

Campo Grande recebe nos dias 30 e 31 de maio a primeira edição da Revoada Cultural, festival gratuito que ocupa a região central da cidade com mais de 24 horas de programação artística. Inspirado em grandes eventos urbanos do país, o encontro reúne música, dança, teatro, literatura e cultura popular na Rua Maracaju, próximo à Rua 14 de Julho, das 12h à meia-noite. A agenda inclui atrações de diversos estilos, como samba, rock, rap, MPB, reggae, eletrônico e forró, além de intervenções artísticas e batalhas de rima, com destaque para o rapper GOG entre os nomes confirmados. O evento também contará com feira de economia criativa, reunindo expositores locais de gastronomia e artesanato.

Araruna Fest

A segunda edição do Araruna Fest promete movimentar Campo Grande no dia 30 de maio, no Bosque Expo, com uma programação voltada aos fãs de rock nacional. O festival reúne nomes como Frejat, O Bando do Velho Jack, Erica Espíndola e School of Rock em uma noite marcada por música ao vivo e encontro de gerações. Os portões abrem às 17h30 no Shopping Bosque dos Ipês.

4ª edição do Festival do Hambúrguer

Campo Grande recebe, entre os dias 29 e 31 de maio, a 4ª edição do Festival do Hambúrguer de MS, no estacionamento do Bioparque Pantanal, com entrada gratuita e programação musical ao vivo. O evento reúne mais de 50 opções de hambúrgueres, além de chopes artesanais, doces variados e outras opções gastronômicas, com preços fixos entre R$ 30 e R$ 40. A programação de shows inclui atrações como Banda Doze2 e Renato Pacheco na sexta-feira (29), Banda V12 e o campeonato de chopp no sábado (30), e apresentações de Pagode Fique à Vontade, João Marcos & Zé Ronaldo e Banda Alziras no domingo (31).

Sexta-feira (29)

Torresmofest – Dourados

O Torresmofest – Edição Lendas do Rock acontece de 28 a 31 de maio no Centro de Convenções de Dourados (MS), com entrada gratuita e programação diária das 12h às 23h. Considerado um dos maiores festivais gastronômicos itinerantes do país, o evento reúne mais de 20 expositores com pratos à base de carne suína, além de opções variadas como hambúrgueres, costela fogo de chão, baião de dois, doces artesanais e chopp. A edição especial também celebra o rock com mais de 10 bandas ao vivo, trazendo tributos a nomes como Queen, Aerosmith, Raul Seixas, Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., O Rappa, Pitty e Legião Urbana, além de atrações locais ao longo dos quatro dias de festival.

Cine Sesc

O Sesc Teatro Prosa , localizado na R. Anhanduí, 200 – Centro, Campo Grande – MS, exibe no dia 29 de maio, às 19h, o documentário “Luiz Melodia – No Coração do Brasil”, dirigido por Alessandra Dorgan. A produção resgata a trajetória do cantor e compositor por meio de sua própria voz e de imagens de arquivo, destacando sua originalidade e liberdade artística na música brasileira. A sessão acontece no Centro Cultural Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande, com classificação indicativa de 12 anos.

Festival Raízes – Miranda

O Festival Raízes – edição Hinganõe Tumúne Terenoe será realizado entre os dias 27 e 29 de maio de 2026, na Aldeia Babaçu, na Terra Indígena Cachoeirinha, em Miranda (MS), reunindo atividades culturais, formativas e de celebração da identidade indígena. A programação inclui a escolha da I Musa do festival, competições de dança tradicionais, oficinas de artesanato, cerâmica e cestaria, além do II Encontro de Pesquisadores e Escritores da TI Cachoeirinha. O evento também contará com um grande bailão com o grupo Nação Nativa, fortalecendo a valorização das tradições e da cultura local.

Karaokê Sucata Cultural – Dourados

A programação de maio do Sucata Cultural, em Dourados (MS), reúne uma agenda contínua de atividades artísticas que vão de circo e teatro a dança, música e feiras culturais, com ações tanto no espaço da casa quanto em circulação por diferentes territórios. Localizado na Rua Onófre Pereira de Matos, nº 805, no Centro, o Sucata mantém atividades ao longo de todo o mês, sempre a partir das 19h, com destaque para encontros que combinam karaokê, feiras e apresentações diversas.

Feirinha Casa Hub

A 5ª edição da Feirinha Casa Hub acontece no dia 29 de maio, das 17h às 22h, na Casa Hub, em Campo Grande, reunindo gastronomia, música ao vivo, empreendedorismo local e lazer para toda a família. O evento contará com 22 expositores de comida, bebidas, artesanato, acessórios e produtos criativos, além de apresentação do cantor Tierri Borges com repertório sertanejo. Pet friendly e com entrada gratuita, a Feirinha também antecede o lançamento oficial do Park Design Residence, novo empreendimento da Hub Incorporações no Jardim Veraneio.

Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande preparou uma programação especial para encerrar o mês de maio, reunindo diversão, cultura, cinema, troca de figurinhas da Copa do Mundo e ações solidárias para toda a família. Entre os destaques estão a exposição gratuita “Nossos Gigantes”, sobre espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, o parque interativo Arena Park para crianças, além do espaço de troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo. A programação também inclui filmes em cartaz na Cinemark e a Campanha do Agasalho 2026, realizada em parceria com o FAC, com arrecadação de roupas, calçados e cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade.

Sábado (30)

34ª Festa do Sagrado Coração de Jesus

A 34ª Festa do Sagrado Coração de Jesus será realizada entre os dias 30 de maio e 14 de junho, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 3280, Bairro Santa Fé, reunindo programação religiosa e festiva aberta à comunidade. O evento contará com comidas típicas, apresentações musicais, momentos de oração e atividades voltadas para toda a família, em um ambiente de confraternização e tradição.

“Velório em Vida – A Despedida do Bom Sujeito”

Campo Grande recebe no dia 30 de maio o “Velório em Vida – A Despedida do Bom Sujeito”, encontro que transforma o conceito de despedida em uma celebração aberta ao público com música, convivência e memória. O evento acontece a partir das 15h, no Clube dos Canalhas, no bairro Jardim Seminário, com entrada gratuita mediante inscrição e contribuição voluntária. A programação reúne atrações como Miralonso MPB, roda de samba Caos na Madeira, Punk e os Malditos, DJ Samambaia, Coquetel Blue e Cassino Boogie, além de opções de comida e bebida no local.

Mixicirquinho

O Sesc Teatro Prosa, recebe no dia 30 de maio, das 16h às 18h, o espetáculo infantil “Mixicirquinho”, apresentado pela Palhaça Mixirica, personagem interpretada por Kelly Figueiredo. A montagem leva ao palco a divertida Mixipulga em aventuras circenses que exploram o imaginário infantil com humor, leveza e elementos lúdicos como corda-bamba e números de circo. A programação integra a agenda cultural do Sesc e é voltada ao público infantil e familiar, com apresentação presencial no centro da Capital.

5ª edição da Festa das Cores – São Gabriel do Oeste

A cidade de São Gabriel do Oeste recebe no dia 30 de maio a 5ª edição da Festa das Cores, no Estádio Municipal, em uma noite dedicada à música eletrônica, apresentações ao vivo e experiências de entretenimento. O evento reúne nomes como Barbara Labres, DJ Carlão, DJ Arilson K, DJ Licris, DJ Hicluss e o Grupo Fênix, em uma programação voltada à diversidade musical e à celebração coletiva. A festa promete movimentar o município com uma proposta de energia, cores e interação com o público.

Domingo (31)

Super Circo Balão Mágico

O Super Circo Balão Mágico, apresentado por Simony, entra em suas últimas semanas em Campo Grande com espetáculos na Avenida Duque de Caxias, próximo ao aeroporto, reunindo atrações circenses, brincadeiras com palhaço e números de impacto como o globo da morte com cinco motos. As apresentações acontecem de segunda a sexta-feira às 20h, aos sábados às 18h e 20h, e aos domingos e feriados às 16h, 18h e 20h, com ingressos promocionais e estacionamento gratuito. Os bilhetes podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Super Circo Balão Mágico Oficial.

Movimento Delas

O projeto Movimento Delas realiza uma edição especial neste domingo, 31 de maio, a partir das 18h30, na Cervejaria Canalhas, em Campo Grande (MS), em celebração ao mês das mães. A programação destaca uma noite de forró com entrada a R$ 20 (antecipado), reunindo música e convivência em um ambiente voltado à celebração e ao encontro. O evento acontece na Rua Dom Lustosa, 214, no bairro Jardim Seminário, e integra a agenda cultural da cidade com uma proposta de valorização de iniciativas femininas e da cultura popular.

Shopping Bosque dos Ipês

O UCI Day chega ao Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, no dia 1º de junho, com ingressos promocionais, combos especiais e sessões de grandes clássicos do cinema. Entre os destaques da programação estão os retornos de “Titanic” e “La La Land – Cantando Estações” às telonas, além da exibição inédita de “Titanic” em tecnologia HFR (48 quadros por segundo). Os ingressos para as salas regulares terão valores de R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira), válidos exclusivamente durante a ação. A pré-venda já está disponível no site da UCI Cinemas e nas bilheterias.

Amanda Ferreira