“Carreira sem Sofrer”: livro ensina como crescer profissionalmente com saúde mental

Lançamento da obra acontece em 17/10 na Livraria Drummond (Conjunto Nacional), na capital paulista

É possível ter uma carreira profissional próspera sem que, para isso, seja necessário sofrer e trabalhar de forma exaustiva? Ana Tomazelli, psicanalista e CEO do Ipefem (Instituto de Pesquisas & Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas), responde a essa pergunta em seu novo livro, “Carreira sem Sofrer: como ter sucesso sem perder saúde e sem brigar com quem está perto de você”, lançado pela editora Brasport.

O lançamento oficial do livro acontece na capital paulista no próximo dia 17 de outubro, às 19h, na Livraria Drummond (Conjunto Nacional).

A obra, com 183 páginas, traz um panorama detalhado sobre como é possível levar uma vida mais leve e produtiva, sem sacrifícios extremos no ambiente de trabalho, mas sem romatização – e sem se tornar a pessoa que faz a vida dos outros mais sofrida.

Aprender a nomear as violências que não parecem violências, para poder se proteger e ter uma vida mais saudável é sobre aprender a se posicionar, a dizer que determinado comportamento está te incomodando e encontrar caminhos para que as micro agressões não se repitam.

Esse é o princípio do livro e, também, o que levou a autora a fundar, em 2019, o Ipefem: uma Organização Não-Governamental (ONG) que tem como foco a pesquisa e educação em saúde mental. “O que fazemos é, essencialmente, ensinar pessoas a identificar e interromper processos de violência socioemocional internos e externos, seja na família, nos relacionamentos ou no trabalho, com bastante foco no trabalho”, ressalta Ana.

É nessa esteira que a psicanalista escreveu sua nova obra. “O nome ‘Carreira sem Sofrer’ nasceu de uma aula que eu estava dando, e, como psicanalista, eu estava explicando que, de fato, não existe vida sem sofrer, não existe carreira sem sofrer, não existe uma vida sem sofrer totalmente.

Mas há pessoas que dormem de conchinha com o sofrimento e eu desafio a lógica de que a gente só aprende sofrendo, de que se está difícil é porque está bom, ou sempre há uma lição a ser aprendida, e de que a vida precisa ser esse peso e essa dificuldade.

Trabalhar não precisa ser pesado, não precisa ser um sofrimento na maioria do tempo. É claro que teremos montanhas altas e difíceis no percurso, mas precisamos falar sobre construir uma vida profissional sem esse carimbo do sofrimento intrínseco”, ressalta.

A psicanalista ressalta que isso está longe do conceito de “positividade tóxica” ou da epidemia de perfis que tratam questões sérias pelo viés da piada, o que tem a sua função, mas não é suficiente para avançar. “Na psicanálise existem os mecanismos de defesa. Um deles é o “chiste”, que é a brincadeira. A pessoa que não consegue falar sério nunca, que só consegue satirizar as situações, ela provavelmente utiliza desse mecanismo para não acessar alguns sentimentos que podem ser mais difíceis”, destaca. E, se não há acesso, não há movimento.

“E eu explico isso pelo seguinte: uma coisa é ter uma personalidade mais positiva no sentido resolutivo, em que se há um problema, vamos resolver, reclamar não vai me ajudar em nada, e vamos lá. Mas, também, quando eu estou muito mal, eu decido ficar mais quieta, talvez mais recolhida. Porém, o que ocorre é que, do mesmo jeito que a gente toma analgésico e antitérmico assim que sentimos uma dorzinha de cabeça, sem nem dar tempo para deixar a dor dar o sinal que ela quer dar, é como se a positividade tóxica fosse esse remédio que não dá tempo para que a gente sinta as dores necessárias para entender os possíveis recados que elas querem passar. É como se a gente não tivesse direito a ficar um pouco triste ou desanimado e tivesse que vibrar sempre na gratidão. E isso também se aplica ao ambiente de trabalho. Tá todo mundo cansado de ter que ser colaborativo e feliz o tempo todo”.

Humanização é reconhecimento das fragilidades humanas

Ana explica que, quando falamos em ambiente humanizado, precisamos lembrar o que significa exatamente humanizar. “Humanizar vem de ser humano, e o ser humano sente raiva, humano se frustra, humano é agressivo, às vezes não sabe se comunicar, às vezes é excessivamente sensível… Isso é ser humano. Quando a gente fala em ambientes mais humanos, é preciso entender que o humano não vem em pedaços. Ele vem inteiro, com tudo. É preciso entender que humanizado tem a ver com integralidade. Como faz para equilibrar a saúde mental com performance? Eu falo: primeiro, conversando; segundo, se perguntando do que a gente vai abrir mão para manter um determinado equilíbrio, e nem sempre há um caminho ideal. O que há é aquilo que a gente consegue fazer naquele momento”, salienta Ana Tomazelli.

“No livro eu conto os dois burnouts pelos quais eu passei, e como eles foram cruciais para que eu decidisse ter uma carreira sem sofrer. Por conta da criação em uma sociedade pautada pela religiosidade, nossa geração cresceu com a ideia de sofrimento como salvação. Então toda a lógica profissional também acaba pautada nisso, afinal política, cultura, religião e sociedade se misturam nessa percepção”, conclui a psicanalista. O livro (ebook) está disponível na Amazon. E a versão física pode ser encontrada diretamente no site da editora Brasport.

Quem fala sobre “Carreira sem Sofrer”

“Quando resolvi ‘virar a chave’, me dei conta de que eu precisava de ajuda profissional depois de 18 anos atuando no rádio e na TV. O trabalho com a Ana me fez quebrar algumas barreiras essenciais para o meu desenvolvimento mental. Espero que aproveitem bastante as dicas e que tenham o sucesso desejado!” Raniere Zoccoli – Jornalista, Radialista e Apresentador da RedeTV!

“Ana conseguiu traduzir de forma prática e eficiente como ajudar as pessoas a ter sucesso em suas carreiras sem comprometer sua saúde ou relacionamentos, com dicas valiosas sobre carreira digital. Um verdadeiro mapa para nos orientar a encontrar caminhos, especialmente em momentos tão complexos. Um livro essencial para quem quer saber seu lugar no mundo”. Elisa Rosenthal – Escritora, fundadora do Instituto Mulheres do Imobiliário e LinkedIn TopVoice.

“O coração de Ana palpita em cada linha, demonstrando uma empatia genuína pelo leitor, compreendendo nossas angústias e dúvidas ao buscarmos um caminho mais significativo. Com precisão e cuidado, ela nos presenteia com um guia prático e estruturado, revelando os segredos para construir uma carreira autêntica, poderosa e, acima de tudo, prazerosa. Suas palavras nos conduzem por uma jornada de autorreflexão e identificação de nossas verdadeiras aspirações profissionais. A clareza de Ana é avassaladora. A leitura flui suavemente, transportando-nos por uma progressão de ideias e insights valiosos em cada página. “Carreira Sem Sofrer” é uma obra que transcende as palavras e proporciona uma sensação de empoderamento sobre nossa própria vida. Recomendo apaixonadamente esta leitura obrigatória a todos que anseiam pela realização profissional e pessoal”. Erico Ferrão – Empresário, consultor e mentor. Sócio-fundador na TopSelling Desenvolvimento de Negócios. Autor do livro “A Lei que Rege seus resultados, ou a falta deles”.

Ana Tomazelli, psicanalista e CEO do Ipefem (Instituto de Pesquisas & Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas), uma ONG de educação em saúde mental para mulheres no mercado de trabalho.

Mentora de Carreiras, Executiva em Recursos Humanos, por mais de 20 anos, liderou reestruturações de RH dentro e fora do país. Com passagens pelas startups Scooto e B2Mamy, além de empresas tradicionais e consolidadas como UHG-Amil, Solera Holdings, KPMG e DASA (Diagnósticos da América S/A).

Mestranda em Ciências da Religião pela PUC-SP e membro do grupo de pesquisa RELAPSO (Religião, Laço Social e Psicanálise) da Universidade de São Paulo, também é pós-graduada em Recursos Humanos pela FIA-USP e em Negócios pelo IBMEC-RJ. Formada em Jornalismo pela Laureate – Anhembi Morumbi. Acesse também: Pesquisa encontra variação de até 111% em presentes para o Dia das Crianças

Linkedin/anatomazellibr

Instagram @ipefem

