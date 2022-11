Caponata de berinjela é a receita para a Segunda Sem Carne de hoje

Na segunda sem carne de hoje a receita será de Caponata, prato típico da culinária da Sicília, que consiste em beringela salteada em um refogado com tomate, cebola e azeite, temperado com alcaparras, vinagre e açúcar. Na versão maltesa do prato, ele é servido como acompanhamento de peixes, como recheio de pizza, ou apenas um prato leve que pode ser servido quente ou frio.

Ingredientes:

1 pimentão verde em cubos

1 pimentão vermelho em cubos

1 pimentão amarelo em cubos

1 cebola em cubos

2 berinjelas sem casca, raladas

meia xícara (chá) de uvas-passas

meia xícara (chá) de azeitonas sem caroço, cortadas ao meio

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de orégano

1 xícara (chá) de azeite

Modo de Preparo:

Em uma assadeira misture todos os ingredientes.

Leve para assar em forno médio (180°C) preaquecido, por cerca de 1 hora e 30 minutos, mexendo a cada 30 minutos.

Retire do forno, espere esfriar e coloque na geladeira. Sirva gelado.

Dica: Sirva com fatias de pão italiano