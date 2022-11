Bioparque recebe mostra de arte “Pulsar do Pantanal”

Com aproximadamente duzentas obras, inicia hoje a Mostra de Arte “Pulsar do Pantanal”. A abertura ocorre nesta segunda-feira (7), às 14h e é previsto que o período de visitação seja entre os dias 8 a 11 de novembro, das 8h às 12h e 13h30 às 17h30. O local escolhido para receber as pinturas e objetos artísticos dos estudantes de Arte e Criação, Artes Visuais e Desenho foi o Bioparque Pantanal.

A mostra de arte irá apresentar os trabalhos desenvolvidos durante as oficinas de atendimento educacional especializado do CEAM/AHS das áreas de: Arte e Criação, Moda, Artes Visuais e Desenho. Um dos objetivos da iniciativa é buscar notabilizar por meio da Arte a biodiversidade e a cultura do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Alguns temas tratados na mostra serão o: Bioma Pantaneiro, Reflexão Crítica do Contexto Pantaneiro, Mitos e Lendas Pantaneiras, Hábitos e Costumes, Trabalho e Manejo.

De acordo com Eliane Morais Fraulob, gerente pedagógica, “a mostra de Arte tem como objetivo divulgar os trabalhos desenvolvidos nos atendimentos educacionais especializados, propiciar aos estudantes o aprimoramento de competências artísticas, a valorização da pluralidade cultural e desenvolvimento do pensamento artístico e percepção estética”.

“A exposição é um importante momento para a divulgação do trabalho produzido por artistas de Mato Grosso do Sul com Altas Habilidades e abrange todos os seis pilares do Bioparque Pantanal, principalmente os da inclusão e da conservação. A mostra ‘Pulsar do Pantanal’ será espaço de imersão ao nosso bioma através da arte”, comentou a diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri.

A mostra nasceu do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM/AHS), em conjunto com a Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial (COPESP), por intermédio da Superintendência de Políticas Educacionais (SUPED), em parceria com o Bioparque Pantanal.

SERVIÇO: Mostra de Arte “Pulsar do Pantanal”;

Local: Bioparque Pantanal; Avenida Afonso Pena, 6277;

Horário: dia 7 a abertura será às 14h; Dia 8 a 11 de novembro a visitação será das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min;

