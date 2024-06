Capital tem diversão garantida com festas juninas, teatro e cover de rock

Ainda dá tempo de curtir as quermesses, além de peças de teatro e literatura

Fim de semana está ai, após um bom feriado em Campo Grande, mas ainda tem muita água para rolar para quem gosta de sair de casa e curtir com família e amigos, com diversas festas juninas espalhadas pela cidade.

Mas para quem prefere algo mais calmo, o projeto “Miolo: Circuito de Leituras Integrais” chega à sua terceira e última edição nos dias 15 e 16 de junho, trazendo para Campo Grande a premiada escritora paraense Monique Malcher. Autora de “Flor de Gume”, obra vencedora do Prêmio Jabuti 2021 na categoria Contos, Monique é a segunda mulher da região Norte a receber essa distinção em 65 anos de história.

O evento começa no dia 15 de junho, às 18h, na Éden Beer, com a leitura de “Seis Desenhos de Doesburg”, de Henrique Komatsu, finalista do Jabuti em 2020. Este encontro contará também com a participação da artista visual Isabê e da professora Rosana Zanelatto, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A entrada é gratuita, condicionada à doação de um quilo de alimento não-perecível.

Últimas vagas

No dia 16 de junho, Monique Malcher ministrará o workshop gratuito “Atando Olhares” na sede da Central Única das Favelas (CUFA) de Campo Grande. Destinada a escritores de ficção e interessados na arte da escrita, a oficina propõe uma jornada de exploração poética e antropológica, estimulando a observação sensível e subjetiva do mundo como base para a criação literária.

O workshop oferece um espaço valioso para o desenvolvimento do olhar poético e da escrita criativa, sendo aberto a todos, independentemente de já terem publicações. Restam poucas vagas. Os interessados devem se inscrever pelo link https://bit.ly/Miolo_MoniqueMalcher.

Temporada Quanto Custa? – Espetáculo Poracê: O Outro de Nós

A Cia. Dançurbana apresenta neste mês de JUNHO a ‘Temporada Quanto Custa?’ com o espetáculo ‘Poracê: O outro de nós’. A Temporada Quanto Custa? tem a dinâmica do pague o quanto quiser e puder. Você decide o valor que a arte tem para você. Propomos a contribuição voluntária via sympla, presencial nos dias das apresentações ou também via pix, caso já queira colaborar.

A Palavra PORACÊ, do Nheengatu, significa dança indígena de celebração ou baile, arrasta-pé. “Poracê – O Outro de Nós” é um espetáculo sobre a força do conjunto, uma celebração de estar em comunidade e dos laços com o território.

Em cena, experimentando corpos e sons imaginados, os intérpretes propõem formas diversas de ser e estar no mundo.

Provocados por três coreógrafos com experiências distintas, seis intérpretes-criadores também diferentes entre si investigam suas identidades, nomes, origens e relações com o lugar onde vivemos: Mato Grosso do Sul.

O trabalho reflete questões de diversidade, do pertencimento ao lugar, do encontro de fronteiras, da pluralidade de culturas e linguagens que nos atravessam.

SEXTA-FEIRA (14)

Bosque FUN

Estreia nesta sexta-feira a maior atração infantil indoor da cidade. Com mais de 400m², o Bosque Fun traz tobogãs, camas elásticas, tubo de rede e é diversão para crianças e adultos. Estreia será nesta sexta (14), na Praça Central do Shopping. O parque também conta com camas elásticas, piscinas de espuma e bolas suspensas.

O horário de funcionamento será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h, por tempo limitado. Ingressos custam R$ 50 por pessoa, para no mínimo 30 minutos. Pessoas com deficiência têm direito a 50% de desconto no ingresso, e seu acompanhante entra gratuitamente.

Focus Cia de Dança

“As canções que você dançou pra mim” de Alex Neoral, se inspira na obra do rei Roberto Carlos para criar um espetáculo que visita às décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990 com muito movimento. Ingressos R$ 40 inteira / R$ 20,00 meia, a partir das 20h, no Teatro Glauce Rocha.

SÁBADO (15)

Sunset Growler Station

Neste sábado (15), a banda Lowdown, leva o público a uma viagem de volta aos anos 1990 com show cover da banda norte-americana de rock Pearl Jam, revivendo os maiores sucessos de uma das bandas mais icônicas do grunge, interpretados com a paixão e o talento que só a Lowdown pode oferecer. O show será na Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668 Chácara Cachoeira, a partir das 18h. Não perca essa celebração épica! Traga seus amigos e venha cantar e vibrar com a Banda Lowdown em um tributo que fará você se sentir em um verdadeiro show do Pearl Jam. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla, e já estão em seu segundo lote.

Encontro de Brechós Junino

Mais de 4 mil peças exclusivas e preços a partir de R$ 10 estarão presentes no Encontro de Brechós deste sábado, em edição junina especial com café da manhã gratuito, das 8h às 16h, na Plataforma Cultural, av. Calógeras, 3015. O evento reunirá 20 brechós de Campo Grande, com roupas, acessórios, e os mais diversos itens, com direito a bolo de fubá, pé de moleque, paçoca e outros quitutes juninos.

Festa Junina Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Ainda em mês de festa e quermesse, a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora realiza sua celebração a São João neste sábado, das 17h às 22h, na igreja matriz, na avenida Manoel Ferreira, 171, bairro Santo Antônio. Haverá comidas típicas, quadrilha e muito mais. A entrada é gratuita.

Arraiá do São Chico

A festa junina da Paróquia São Francisco de Assis será no dia 15 de junho, a partir das 19h, na matriz, localizada na Rua 14 de julho, nº 4213, no bairro São Francisco. Haverá comidas e bebidas típicas, dança da quadrilha, pescaria, entre outras atrações. Também haverá show de prêmios, com premiação em dinheiro. As cartelas já estão na secretária paroquial.

Arraiá no São Bento

No arraiá do Jardim São Bento terá muita comida típica, festança, quadrilha para dançar e muito mais! Também faz parte da do roteiro uma premiação para a melhor barraca, melhor caipirinha infantil e o melhor CÃOpirinha, para os pets. A festa será das 17h às 21h, na Praça República do Líbano, avenida Primeiro de Maio, 400, Jardim São Bento.

Pagorock

Sábado 15/06 é dia de Pagorock no jardim mais encantador da cidade na Lupland Biergarten, na rua Antônio Maria Coelho, 3285 Jardim dos Estados. Ao som do Pagode, Dieguinho promete deixar ninguém parado, e no Pop rock a banda Plano Zero tocando só os clássicos. Faixa etária 18 anos e ingressos no Sympla.

DOMINGO (16)

1º Festival no Bueiro

Com objetivo de inserir a dança como atração de destaque em eventos noturnos de Campo Grande, a segunda festa do 1º Festival no Bueiro será realizada neste domingo (16), no Bar Capivaras, rua Pedro Celestino, 1097, das 18h às 23h. Em cada evento, se apresentam cinco artistas da dança e dois DJs; quem for prestigiar ainda poderá doar itens de higiene básica, que serão recolhidos e repassados ao Asilo São João Bosco. Nesta edição, participam Mary Moreira (Ballet clássico, dança contemporânea e dança do ventre), Bento (Ballet clássico e dança contemporânea), Leonardo Lopes (dança contemporânea, ensino e pesquisa), Colab Crew (danças urbanas), Daniel Malavazi e Ana Brindarolli (tango). Todo o evento é gratuito.

22º Arraiá de Santo Antônio

Para quem quer aproveitar a mais tradicional festa junina da Capital, este domingo é o último dia. A festa já é um marco cultural no calendário de eventos da cidade, e reúne família, amigos e turistas para celebrar. Neste ano, a programação será repleta de apresentações musicais, além de barracas de comidas típicas, bebidas e espaço kids, na Praça do Rádio. Haverá shows gratuitos dos grupos Ipê da Serra, às 18h e Alex e Ivan, às 20h, para encerrar.

Santuário São Judas Tadeu

O Santuário Diocesano São Judas Tadeu também encerra suas celebrações neste domingo. Nas barracas de comidas típicas há arroz carreteiro, cachorro-quente, caldo, doces, espetinho com mandioca, milho cozido, pamonha, pastel e quentão, com preços entre R$ 7 e R$ 15. Além da quadrilha, haverá shows com a dupla Cleiton & João Lucas.

No último dia haverá também um churrasco com acompanhamentos, com convites vendidos a R$ 45. Também está a venda uma rifa de um terreno de 250 m² no Jardim Inápolis, ao preço de R$ 20 cada número, para levantar fundos para a obra de restauração do santuário. O sorteio será no dia 16 de junho. O Santuário fica na Rua Fernando Corrêa da Costa, nº 58, bairro Jardim América.

Por Carolina Rampi

