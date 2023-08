Cantora Perla é homenageada em programa de televisão

A apresentadora recebe a cantora Perla no quadro “Você Faz História”, que tem feito muito sucesso no programa da. Na homenagem participam os cantores Anderson Ribeiro e Ivan Lima, e também Leonardo Abud, que vai fazer duetos com a homenageada.

Ermelinda Pedroso Rodríguez D’Almeida, a Perla, é uma cantora nascida em Caacupé, no Paraguai. Veio para o Brasil aos 20 anos, em busca de oportunidades na carreira e consagrou-se como cantora de rádio e TV na década de 1970, com o sucesso “Fernando”, versão em português da música do grupo Abba. Perla já vendeu mais de 15 milhões de álbuns, ganhou 11 discos de ouro, dois de platina, um de platina duplo, entre outras premiações.



O “Aparecida Sertaneja” desta semana ainda recebe Ângelo Máximo, famoso pelos sucessos “Domingo Feliz”, “A Primeira Namorada” e “Vem Me Fazer Feliz”. O cantor iniciou a carreira nos anos 1970 e participou de diversos programas de calouros, com destaque para o concurso do apresentador Sílvio Santos, em que sagrando-se vitorioso. Ao todo, Ângelo tem 18 trabalhos lançados entre CDs, LPs e discos compactos.