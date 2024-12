Cantata Natalina da ASL acontece nesta sexta-feira (13) com seis corais

Noite será dedicada a clássicos como Ave Maria de Gounod e Hallelujah

No dia 13 de dezembro, Campo Grande receberá uma das mais tradicionais celebrações do Natal, a Cantata Natalina da ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras). Com entrada gratuita, o evento ocorrerá às 19h no auditório da ASL, localizado na Rua 14 de Julho, nº 4653, nos Altos do São Francisco. Esta é uma oportunidade única para a comunidade vivenciar a magia do Natal através da música, com apresentações de seis corais locais que interpretarão canções natalinas populares e clássicas, como Noche de Paz, Ave Maria de Gounod e Hallelujah.

A Cantata Natalina de 2024 marca o encerramento das atividades da ASL para este ano e é coordenada pelo acadêmico Américo Calheiros. O evento reúne corais de diferentes instituições e grupos de Campo Grande, que ao longo do ano dedicam-se ao canto coral, promovendo o intercâmbio artístico-cultural. De acordo com o presidente da ASL, Henrique de Medeiros, o evento é uma grande alegria para a Academia, celebrando a confraternização e o espírito natalino com a comunidade. Calheiros complementa, destacando que, além de enaltecer o Natal, a Cantata oferece aos coros participantes uma valiosa oportunidade de crescimento cultural.

A Cantata Natalina será marcada por um repertório diversificado, que incluirá clássicos natalinos e peças sacras de compositores renomados, como Mozart e Bach. O público poderá apreciar interpretações emocionantes de músicas como Jubilate Deo, Domine Jesu e, claro, a famosa Noite Feliz. Além disso, o evento também será uma celebração do intercâmbio artístico e cultural, permitindo que os coros participantes mostrem seu talento e compartilhem suas tradições musicais.

Apresentações

1. Coral Angelis

Fundado com o objetivo de difundir a música sacra e erudita, o Coral Angelis é composto por um quarteto vocal, com destaque para seu repertório variado, que vai do renascimento ao contemporâneo. O grupo é liderado por Eliseba Manhães, formada em Música pela UFMS.

2. Coral Educandário Getúlio Vargas

Este coral é formado por 50 alunos do Educandário Getúlio Vargas, uma instituição de ensino que há anos se dedica ao desenvolvimento da arte vocal com crianças e jovens. O coral é regido pelo Maestro Orion Cruz e é conhecido por sua performance encantadora em eventos locais.

3. Coral Senhora de Fátima

Com mais de duas décadas de história, o Coral Senhora de Fátima é regido pela pianista Simone Vieira Carvalho Gomes. O grupo tem um extenso currículo, com participações em festivais e celebrações litúrgicas, sendo reconhecido por suas performances emocionantes.

4. Coral Arte Viva

Desde 1989, o Coral Arte Viva tem como objetivo promover a música coral infanto-juvenil e adulta, oferecendo espaço gratuito para que a comunidade participe de suas atividades. Sob a regência da Professora Luciana Fisher, o grupo se destaca pelo repertório que inclui compositores brasileiros e internacionais.

Entre as músicas que o coral vai apresentar estão “Nós Vamos Fazer Também o Primeiro Natal”, uma canção do folclore inglês, e o tradicional “Noite Feliz”, que será o ponto culminante da apresentação. “A união de todos cantando ‘Noite Feliz’ será o momento chave. Acredito que essas músicas, além de belas, terão grande aceitação do público”, afirmou a diretora, reforçando que o repertório é de fácil assimilação sonora.

Clarice Maciel, diretora do coral, afirmou para a reportagem que o Natal é uma oportunidade para refletir sobre tudo o que fazemos, sobre como estamos agindo no mundo e sobre as escolhas que fazemos.

“Este é um momento de reflexão, para encerrar um ciclo e iniciar outro, buscando melhorar a cada dia. Melhorar não só para nós mesmos, mas também para os outros e para o mundo. Cada um tem sua missão, seu segmento para pensar, para realizar, para propor a si próprio e ao mundo”, disse Clarice, concluindo que a música, nesse contexto, tem um poder transformador. “Ela eleva o coração, e quando elevamos o coração, conseguimos pensar no mundo de forma mais profunda, com a intenção de melhorar a vida e a qualidade de vida de todos”.

5. Coral Casa de Sheila

O Coral Casa de Sheila é uma importante referência musical na cidade, com a missão de divulgar a música espírita. O grupo é formado por membros da Comunhão Espírita Casa de Sheila e tem como regente o Maestro Fábio Bernobic, com mais de 20 anos de trajetória.

6. Coral Fronteiras Abertas

Fundado por Américo Calheiros em 2016, o Coral Fronteiras Abertas é um projeto inovador que visa a integração de culturas e idiomas diversos, levando ao público uma experiência musical rica e diversificada. O grupo é regido pelo Maestro Orion Cruz e conta com a participação de coralistas de diferentes regiões.

Serviço: A Cantata Natalina da ASL será realizada no dia 13 de dezembro de 2024, às 19h, no Auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, localizado na Rua 14 de Julho, nº 4653, nos Altos do São Francisco, em Campo Grande – MS. O evento é gratuito e promete uma noite de celebração e emoção, com apresentações de corais locais interpretando músicas natalinas e clássicas.

Amanda Ferreira