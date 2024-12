10° edição da Batalha de Bandas acontece amanhã (13) com muita música autoral e diversidade

Vencedora ganhará uma gravação de um DVD com quatro canções, ensaio fotográfico e merchandising

O Batalha de Bandas, maior festival de música autoral de Mato Grosso do Sul, chega à sua 10ª edição com uma programação especial que promete agitar Campo Grande no próximo dia 13 de dezembro, no Blues Bar. A grande final, marcada para às 20h, reunirá 10 bandas finalistas que representam a diversidade musical local. O evento não só celebra uma década de história, mas também reforça o papel fundamental da música autoral no estado.

Entre as bandas que disputarão o título de campeã, estão nomes consagrados como Frenezi, banda de rock progressivo de Campo Grande, A Dona Nohrma, com seu estilo alternativo e indie, e *nsana Corte, campeã da última edição do festival, que mistura rock e ritmos regionais. Outras atrações incluem o Projeto To’Kaya, a cantora Dany Cristinne, Pra Namoradinha, Balaio’S, Marolo, Head Down Sky Dive e Realeza67, todas com sonoridades distintas que vão do metalcore ao reggae e rap.

Durante esses 10 anos de projeto, aproximadamente 100 bandas autorais se apresentaram no evento, que se consolidou como um espaço fundamental para esses músicos. Embora as bandas de cover geralmente atraiam mais público, o festival tem se dedicado a oferecer um palco de qualidade para as produções autorais, impulsionando a carreira de diversos artistas locais.

Entre os exemplos de sucesso, destaca-se a banda Codinome Michester, vencedora da primeira edição do festival, que conseguiu gravar seu EP e conquistar visibilidade. Outras bandas que passaram pela Batalha de Bandas também tiveram a oportunidade de gravar singles, DVDs e expandir sua presença, trabalhando sua música autoral.

Bastidores

Para a reportagem, Ana Ostapenko, produtora e gerente do festival, o evento tem sido essencial na valorização das bandas autorais do estado. “O festival é uma plataforma única para que artistas possam mostrar seu trabalho, conectar-se com o público e expandir seus horizontes. Esta edição é uma celebração não só da música, mas de toda a cultura sul-mato-grossenses”.

Ela destaca a importância do festival ao longo dos anos e a evolução das bandas no cenário musical local, especialmente no que diz respeito à qualidade das músicas produzidas. “Nos últimos três anos, as bandas têm investido muito em seus produtos e isso tem elevado o nível da competição. Já é difícil escolher as finalistas, pois as músicas que recebemos são fantásticas”, completa Ana.

A final promete ser uma verdadeira celebração do talento local. A seleção das 10 finalistas foi um processo criterioso, onde três técnicos especializados avaliaram a qualidade das músicas enviadas, levando em conta a composição, os arranjos e a performance vocal. “É um trabalho muito difícil. Por mim, eu levaria todas as bandas que se inscreveram”, brinca Ostapenko, ressaltando que as escolhas são baseadas em um alto nível de qualidade, e as suplentes têm sido escolhidas com o mesmo critério.

Ela também aponta que, além da qualidade técnica, a identidade sul-mato-grossense das músicas tem sido um grande diferencial. “Nossas raízes estão muito presentes nas músicas, seja nas influências do Pantanal ou das urbanidades locais. Isso é muito forte no nosso cenário musical”, afirma a produtora.

Sobre o futuro do festival, Ostapenko revela planos de buscar mais investimentos para garantir a continuidade e expansão do evento. “Este é um festival feito sem verba, mas com muito esforço. No próximo ano, queremos buscar patrocínios privados e inscrever projetos para garantir a longevidade do evento e a evolução da música autoral no estado”, diz ela.

Participantes

Os participantes do Batalha de Bandas estão empolgados com o festival, e entre eles está a banda Dona Nohrma. Com dois EPs autorais já lançados e mais 14 faixas em pré-produção, a banda traz uma fusão de influências que formam sua identidade única, mesclando elementos de rock dos anos 60, pop dos anos 80 e world music dos anos 90.

A banda deseja expandir seu som para todo o Brasil, um objetivo comum a muitos músicos independentes. No entanto, o vocalista Diego Villela destaca a dificuldade de encontrar espaço para a música autoral em Campo Grande, embora a banda tenha esperança de que essa realidade mude gradualmente.

“Queremos mostrar que boas letras e músicas fáceis de cantar poderiam ser apreciadas por todos. Normalmente, misturamos nossas músicas autorais com covers que a galera curte! A intenção não é ser uma apresentação, mas um espetáculo, uma experiência que as pessoas queiram ver e participar.Estamos com nsaios intensos do repertório e muita vontade de mostrar nosso som!” conta Diego para a reportage,.

A cantora Dany Cristinne também está se preparando para sua quarta participação no Batalha de Bandas. Ela já competiu nas edições anteriores, incluindo uma em que conquistou o segundo lugar, e agora volta com o objetivo de conquistar o primeiro lugar.

“Estou preparando um show com bastante performance. Dessa vez, não vou levar balé, mas vou me garantir na performance tanto minha quanto da banda”, afirma. O show, que será 100% autoral, traz o ritmo pop como principal característica, com músicas que refletem o estilo e a personalidade de Dany.

Sua experiência no festival a motivou a seguir em frente, sempre buscando levar sua música cada vez mais longe. “Vai ser a quarta vez que participo do Batalha de Bandas, e estou muito animada para essa edição”, conclui, demonstrando seu entusiasmo em alcançar novos horizontes e consolidar sua carreira no cenário musical de Mato Grosso do Sul.

A banda vencedora do festival ganhará a gravação de um DVD com quatro músicas, ensaio fotográfico e merchandising. O segundo e terceiro lugares também serão premiados com gravações de singles e outras oportunidades de visibilidade. Já a banda eleita pelo público será premiada com a gravação de um clipe.

Serviço: O 10º edição da Batalha de Bandas acontecerá nesta sexta-feira (13), as 20h no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Os ingressos para a final já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site Sympla, com a opção de meia entrada mediante a entrega de um brinquedo novo ou usado em bom estado.

Amanda Ferreira