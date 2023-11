Campo Grande celebra a solidariedade com o tradicional 16º Porco no Rolete do Cotolengo

O coração de Campo Grande se prepara para pulsar em uníssono com o ato de caridade e tradição que é o “Porco no Rolete”. A 16ª edição deste evento, promovida pelo Cotolengo Sul-Mato-Grossense, irá acontecer no dia 19 de novembro de 2023, a partir das 11h30. Em uma celebração de solidariedade, a comunidade local se reúne para apoiar a instituição que se dedica a cuidar de pessoas com deficiências.

Localizado na rua Jamil Basmage, 996, no bairro Mata do Jacinto, o Cotolengo é um bastião de esperança para muitos. Com os ingressos a R$ 50, o evento promete não apenas um momento de confraternização e boa comida, mas também a continuidade do trabalho essencial que o Cotolengo realiza.

À frente desta obra de amor e serviço está o diretor-presidente, Padre Valdeci Marcolino, cujas palavras refletem o espírito do Cotolengo e de seus apoiadores: “O Cotolengo é uma obra que sempre irá precisar de ajuda”, disse Padre Marcolino.

“Já estamos na décima sexta edição deste evento, que se tornou um marco cultural na região. Todos os nossos colaboradores e voluntários organizam este evento com muito amor e carinho, buscando ajudar o Cotolengo a se manter de pé e olhar por aqueles que mais necessitam. Fico muito orgulhoso de poder contar sempre com pessoas tão humanas e de coração bondoso.”

Este evento é mais do que uma refeição; é um ato de comunhão e de reconhecimento ao trabalho do Cotolengo, que proporciona atendimentos clínicos e terapêuticos, além do suporte integral em suas residências inclusivas.

