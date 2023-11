Fofuras: entre cãezinhos e gatinhos, praça Bolívia terá feira de adoção no fim de semana

Para quem está querendo um amigo de quatro patas, no próximo domingo (12), a Praça Bolívia realiza a última feira de adoção do ano. Serão 70 filhotes, entre cãezinhos e gatinhos, todos já avaliados, vermifugados e vacinados com a primeira dose da vacina viral.

A campanha é uma parceria entre protetores independentes e a Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal). Além disso, os animais que forem adotados nas ações da subsecretaria terão direito a castração sem custo, em uma das clínicas credenciadas.

Os interessados devem apresentar documento com foto e comprovante de residência. A adoção desses animais não apenas enriquece uma família, mas também representa um ato de amor e responsabilidade para com os animais de nossa cidade.

Serviço:

A Feira de Adoção será realizada no próximo domingo (12), na Praça Bolívia, Rua Aníbal de Mendonça, bairro Santa Fé, das 9h às 12h.